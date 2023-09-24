Ханкенди подключен к энергосистеме Азербайджана

Продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных на состоявшейся 21 сентября 2023 года в городе Евлах встрече с представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в Администрации Президента Азербайджана, в качестве очередного шага было обеспечено отделение города Ханкенди от энергосистемы Армении и его подключение к энергосистеме Азербайджана. Отметим, что на подстанции "Шуша", построенной "Азерэнержи" еще в 2021 году и введенной в эксплуатацию при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, были установлены резервные гнезда для Ханкенди. С 19 сентября 2023 года "Азерэнержи" приступило к установке дополнительных 110-киловольтных опор высокого напряжения вблизи подстанции "Шуша" и соединению их с ханкендинской линией. В результате проведенных работ процесс уже завершен. Параллельно сотрудники "Азерэнержи" и "Азеришыг" проверили передающую и распределительную сети, системы защиты, после чего на линию было подано напряжение. В Ханкенди уже горит азербайджанский свет.