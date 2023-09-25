Азербайджанцы провели информационную акцию в Эдинбурге против армянского минного терроризма

В столице Шотландии Эдинбурге состоялась информационная акция, отражающая трагические последствия разрыва мин, в массовом порядке заложенных в годы оккупации армянскими вооруженными силами в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, во время акции, организованной Британской азербайджанской общиной, грузовики с LED экранами, отражающими различные лозунги, хештеги и информацию, проехали по многолюдным центральным улицам Эдинбурга. В ходе мероприятия, продолжавшегося 8 часов, автомобили привлекли внимание местных жителей, передвигаясь по Royal Mile, Princess Street, George Street, Victoria Street, High Street, North Bridge, Castle Street и другим улицам Эдинбурга.

В информации было отведено место таким фактам, как закладка армянскими вооруженными силами в период оккупации на азербайджанских землях 1,5 млн мин, загрязнение 147 988 гектаров территории на высоком уровне и 675 570 гектаров - на среднем и низком уровнях, говорилось о том, что в результате минного террора, совершенного Арменией против Азербайджана, с 1991 года по настоящее время жертвами мин стали 3393 человека, включая женщин и детей, приведены такие хештеги, как #stoparmeniancrimes, #MapsForKarabakhSafety, #KarabakhSafety.