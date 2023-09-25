https://news.day.az/politics/1601126.html Для представителей гражданского общества армянского происхождения могут быть организованы визиты в Баку и другие города Азербайджана
Для представителей гражданского общества армянского происхождения могут быть организованы визиты в Баку и другие города Азербайджана
Для представителей гражданского общества армянского происхождения могут быть организованы визиты в Баку и другие города Азербайджана, передает Day.Az.
Об этом было заявлено 25 сентября в городе Ходжалы на очередной встрече ответственного за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха, сообщает в понедельник Trend.
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