Для представителей гражданского общества армянского происхождения могут быть организованы визиты в Баку и другие города Азербайджана, передает Day.Az.

Об этом было заявлено 25 сентября в городе Ходжалы на очередной встрече ответственного за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха, сообщает в понедельник Trend.

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