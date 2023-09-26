Визит Эрдогана имеет особую важность на фоне исторической Победы Азербайджана

Как сообщалось ранее, Президент Турции посетил 25 сентября Нахчыван. В рамках визита Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии Нахчыванского восстановительно-промышленного военного комплекса. Также лидеры двух стран приняли участие в церемонии закладки фундамента газопровода Ыгдыр-Нахчыван и подписали "Протокол о намерениях относительно проекта железной дороги Карс-Нахчыван между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой"

Известно, что в настоящее время на Южном Кавказе происходят исторические политические процессы. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и находится в одном шаге от мирного договора с Арменией.

Комментируя все эти важнейшие события, академик и писатель-исследователь Джахит Туз сказал в комментарии Day.Az, визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахчыван имеет большое значение на фоне процессов, происходящих в Карабахе.

"Визит состоялся после заседания Совета Безопасности ООН (СБ) по Карабаху. По этой причине одной из основных тем обсуждения в рамках визита являются процессы, происходящие вокруг Карабаха, и были обсуждены совместные шаги, которые две страны могут предпринять в дальнейшем", - считает эксперт.

По его мнению одной, из других обсуждаемых тем является встреча и лидеров Азербайджана, Турции, России и Армении, которую планируется провести по инициативе Анкары.

"Турция выдвинула инициативу о проведении четырехсторонней встречи. В рамках этого визита может быть обсуждена четырехсторонняя встреча с Президентом Ильхамом Алиевым. Её организация может помочь решить проблемы, мешающие улучшению отношений. Кроме того, можно предположить, что между лидерами двух стран обсуждались вопросы дипломатического, энергетического коридора и торговли", - отметил Туз.

Академик также подчеркнул, что в ходе встречи также могут быть обсуждены вопросы, связанные с Зангезурским коридором: "Лидеры двух стран могут обсудить совместные шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении".

Эльвин Сахаватоглу