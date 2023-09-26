https://news.day.az/politics/1601382.html Полиция Азербайджана раздала воду армянским жителям Карабаха, оказавшимся в пробке - ВИДЕО
Полиция Азербайджана раздала воду армянским жителям Карабаха, оказавшимся в пробке - ВИДЕО
Сотрудники азербайджанской полиции раздали воду армянским жителям Карабаха, оказавшимся в автомобильной пробке во время передвижения на собственных автомобилях.
Как сообщает во вторник Day.Az, кадры, отражающие это, распространились в социальных сетях.
Отметим, что согласно договоренностям на встречах, прошедших между центральной властью Азербайджана и представителями армянских жителей Карабаха, азербайджанская сторона оказывает различную помощь армянским жителям Карабаха.
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