Полиция Азербайджана раздала воду армянским жителям Карабаха, оказавшимся в пробке

Сотрудники азербайджанской полиции раздали воду армянским жителям Карабаха, оказавшимся в автомобильной пробке во время передвижения на собственных автомобилях.

Как сообщает во вторник Day.Az, кадры, отражающие это, распространились в социальных сетях.

Отметим, что согласно договоренностям на встречах, прошедших между центральной властью Азербайджана и представителями армянских жителей Карабаха, азербайджанская сторона оказывает различную помощь армянским жителям Карабаха.