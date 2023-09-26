Ни одна сила в регионе не сможет добиться успеха, игнорируя союз Азербайджан-Турция.

Об этом сказал Trend во вторник декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже, передает Day.Az.

Говоря о недавнем визите Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан по приглашению Президента Ильхама Алиева, он сказал, что встреча глав двух государств была насыщенной месседжами.

Как подчеркнул Юдже, Президент Турции, заявивший во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, что локальные антитеррористические мероприятия, начатые Азербайджаном и достигшие своей цели в течение 23 часов, являются правом Азербайджана, отметил в ходе встречи в Нахчыване, что рука мира, протянутая Армении, является исторической возможностью для нее, и ей следует предпринять шаги для выполнения своих обязательств. Поэтому главный месседж, озвученный на встрече двух лидеров в Нахчыване, можно охарактеризовать как углубление существующего сотрудничества между двумя братскими государствами, обеспечение мира и стабильности в регионе, сказал он.

Юдже отметил, что на встрече в Нахчыване между двумя странами был подписан ряд документов.

По его словам, проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван еще больше углубит энергетическое партнерство между Азербайджаном и Турцией, а также внесет вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения Европы. Подписан меморандум о взаимопонимании по проекту железной дороги Карс-Нахчыван. Кроме того, также следует расценивать как важное событие открытие Нахчыванского восстановительно-производственного военного комплекса.

"С союзом Азербайджан-Турция на Южном Кавказе возникла новая реальность. Ни одна сила в регионе не сможет добиться успеха, игнорируя эту реальность", - сказал Юдже.