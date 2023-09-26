Азербайджан придает одинаковое значение безопасности всех своих граждан, независимо от их национальности.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend во вторник ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Гараев отметил, что мирные жители Ханкенди так же являются гражданами Азербайджана, о чем неоднократно заявлял глава азербайджанского государства.

"Сразу после взрыва на АЗС в Ханкенди туда были отправлены медицинские принадлежности для оказания помощи пострадавшим. Азербайджанское государство придает одинаковое значение безопасности, здоровью всех своих граждан, независимо от национальности, и наша страна в очередной раз это доказала", - сказал Гараев.

Он отметил, что после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном, сепаратистский режим в Карабахе сдался. Уже дан старт процессу реинтеграции армянских жителей Карабаха. После встречи в Евлахе с представителями армянских жителей Карабаха центральная власть Азербайджана направила им помощь, особое внимание уделяется их насущным потребностям. Азербайджанские военные, полиция оказывают армянским жителям Карабаха необходимую помощь, что можно увидеть и по кадрам, распространенным в последние дни в социальных сетях.

Коснувшись причин взрыва на АЗС в Ханкенди, полковник отметил, что причины взрыва должны быть расследованы.

"Учитывая сложившуюся там ситуацию, можно предположить, что это произошло из-за несоблюдения необходимых правил безопасности. Естественно, это можно будет определить после проведения соответствующего расследования", - сказал он.

Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. В целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально была отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.