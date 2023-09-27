Американский аналитик о судьбоносном влиянии Второй Карабахской войны на будущее Южного Кавказа

Источник: Агентство международной информации Trend

Вторая Карабахская война стала важным переломным моментом для Южного Кавказа, поскольку по итогам войны был окончательно положен конец оккупации азербайджанских земель Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend в среду американский аналитик Ирина Цукерман.

"Отечественная война разоблачила ложные утверждения и фиктивные нарративы, пропагандируемые армянским лобби на Западе. Спустя три года, был положен конец сепаратистскому режиму на этих территориях", - подчеркнула она.

Однако, как отметила американский аналитик, армянское лобби по-прежнему активно пытается дискредитировать Азербайджан, высказывая ложные опасения по поводу "прав человека".

"Несмотря на эти проблемы, итоги войны проложили путь для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, последовательного диалога и дипломатии. Открылись большие возможности для экономического восстановления в регионе, и сегодня мы являемся свидетелями широкомасштабных ремонтно-восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана. Страна изложила четкий план по экономическому и социальному развитию на этих землях, по реинтеграции армянских жителей Карабаха", - добавила она.

Ирина Цукерман считает, что именно действия Азербайджана, направленные на защиту своей собственной безопасности, открыли возможности для долгосрочного мира в регионе.

Отметим, что сегодня, 27 сентября, проходит ровно три года со дня начала 44-дневной Отечественной войны. Контрнаступательная операция в Карабахе и Восточном Зангезуре стала ключевым, поворотным моментом как в истории Азербайджана, так и для всего региона. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана разгромили армянскую армию, восстановив территориальную целостность страны. Таким образом в регионе была создана совершенно новая реальность, для всех стран региона открылось широкое поле возможностей.

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.