Сахиба Гафарова прибыла в Ирландию

Начался рабочий визит парламентской делегации Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой в Ирландию.

Как сообщили в среду Day.Az в Милли Меджлисе, 27 сентября парламентская делегация отправилась с деловым визитом в ​​Дублин (Ирландия) для участия в Европейской конференции спикеров парламентов.

В аэропорту Дублина делегацию встретили аккредитованный посол Азербайджана в Ирландии Элин Сулейманов и другие официальные лица.

В рамках визита председатель Милли Меджлиса выступит на Европейской конференции спикеров парламентов, а также проведет встречи с главами делегаций ряда стран-участниц мероприятия.