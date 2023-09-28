Джейхун Байрамов выразил соболезнования узбекскому коллеге в связи со взрывом в Ташкенте

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Как отмечается, Джейхун Байрамов выразил соболезнования братскому узбекскому государству и народу в связи со взрывом возле Международного аэропорта в столице Узбекистана (Ташкент), а также пожелал исцеления пострадавшим в результате взрыва.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества между двумя странами, и текущая региональная ситуация.

Бахтиёр Саидов, поблагодарив за соболезнования, отметил, что эта поддержка является еще одним показателем отношений между двумя странами, основанных на дружбе, братстве и солидарности.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.