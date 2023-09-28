Подготовлен доклад на английском языке о резне в Башлыбеле

При поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана подготовлен доклад для международных организаций о военных преступлениях, совершенных Арменией в Башлыбеле.

Как сообщает в четверг Day.Az, подготовленный на английском языке доклад представил общественности 28 сентября председатель Общественного объединения "Региональный центр по правам человека и СМИ" Халид Кязымов.

Председатель НПО, который проинформировал о проделанной работе по доведению до мира фактов о резне, совершенной армянами во время оккупации села Башлыбель, рассказал, что во время оккупации армянские военные взяли в заложники женщин, детей и стариков из села Башлыбель.

"При оккупации села Башлыбель армяне заживо сожгли одного участника Второй мировой войны - Гусейна Гусейнова. Жителя села Ганаата Агамирова убили, подвергнув до этого пыткам. Некоторым жителям удалось спастись, а 1 человек - участник Первой и Второй мировых войн Алескер Казымов остался в Башлыбеле, о его участи до сих пор нет никакой информации. Эти и другие преступления геноцида в Башлыбеле нашли отражение в книге "Трагедия Башлыбеля: жестокость армян устами свидетелей", написанной на основе показаний выживших свидетелей, и подготовленных и опубликованных в 2013 году, в 20-ю годовщину этого геноцида", - сказал Кязымов.

Председатель НПО отметил, что книга, подготовленная при финансовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, была издана на азербайджанском и английском языках и распространена как внутри страны, так и за рубежом.

Напомним, что армянские боевики совершили резню в селе Башлыбель в апреле 1993 года во время оккупации Арменией Кяльбаджарского района Азербайджана. В тот период 62 жителя села Башлыбель пытались спастись от врага в горных пещерах вблизи села. Они пробыли там 18 дней. 18 апреля армяне обнаружили их местонахождение. В результате 18 жителей села были убиты, 14 - взяты в заложники. Еще 30 человек укрывались от врага в других пещерах. 17 июля они покинули свои убежища и смогли выйти из армянского окружения, передвигаясь по ночам горными тропами.

Информация о трагедии в Башлыбеле отражена также в ежегодном отчете Бюро по демократии, правам человека и труду Государственного департамента США о состоянии прав человека в странах мира за 2021 год.

После освобождения Кяльбаджарского района от оккупации азербайджанская сторона обнаружила рядом с пещерами место захоронения тех, кто был зверски убит армянскими вооруженными силами.

Показания свидетелей, оставшихся в живых, подтверждают, что во время резни в Башлыбеле некоторые из жителей села были взяты в заложники, и они до сих пор считаются пропавшими без вести.

Исторические, культурные и религиозные объекты Башлыбеля, одного из старейших и крупнейших сел Кяльбаджарского района, были разрушены во время оккупации.