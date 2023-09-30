В Джебраил и Зангилан организован медиатур "По следам Президента" ("Prezidentin izi ilə"). Тур начался в центре города Джебраил, где находится административное здание, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Административные здания в городе Джебраил, будут построены на территории в один гектар, отведенной под бизнес-зону.

Согласно проекту, на территории будут построены четыре здания, каждое из которых выполнено в современном стиле. На начальном этапе планируется построить двухкорпусный комплекс зданий в 4-5 этажей, соединенных между собой мостом. На втором этапе запланировано строительство остальных зданий в 3-4 этажа.

Сотрудники Trend побывали на месте закладки фундамента административного здания во время упомянутого медиатура.

Представителям СМИ рассказали, что за основу фасада зданий была взята гармония современности и народности. Таким образом, на балконах будет использован азербайджанский национальный элемент - шебеке. Согласно проекту, во дворе комплекса административных зданий будет разбит парк для отдыха. Парковка здесь будет оборудована устройствами для электрозарядки. На крышах зданий и неиспользуемых пустующих площадях будут установлены солнечные панели, чтобы частично покрыть электроснабжение комплекса.