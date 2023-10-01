Двуличие, дискриминация и выборочный подход

Автор: Мехти Ахмедзаде

19 сентября ВС Азербайджана начали локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе с целью нейтрализовать незаконные армянские вооруженные формирования, которые отказывались покинуть территорию нашей страны, продолжая вооружаться и устраивая теракты. Всего за сутки сепаратисты сдались требованиям Азербайджана. В результате формирования вооруженных сил Армении в Карабахе оставили боевые позиции, разоружились. Таким образом суверенитет АР был полностью восстановлен.

В Баку сразу же заявили о том, что пора идти вперед и, пригласив представителей местных армян на диалог, представили план по реинтеграции. Но армяне решили поступить по-своему - в целях пропаганды "многострадальности" многие решили выехать в Армению вслед за своими военными, называя это "этнической чисткой". Армянская пропаганда во всю работает в этом направилении, причем, заметим, Азербайджан никого не выгонял, а наоборот прикладывал все усилия для мирной и лучшей жизни. Называть собственный выбор уехать "чисткой" - глупость.

Тем не менее фарс с "этнической чисткой" сразу же проглотили западные страны, которые буквально каждый день выделяют средства и гуманитарную помощь для уехавших армян. Не разбираясь ни в каких-либо деталях произошедшего, армянам сразу же выделили миллионы долларов наряду с продовольствием и необходимыми вещами.

Впрочем, с армянской пропагандой все ясно - она привыкла так работать. Метод нагло лгать до момента разоблачения не является новшеством для армянства. Удивляет другое - где была вся эта помощь от мирового сообщества, когда этнической чистке, геноциду, переселению подвергались азербайджанцы в 90-х годах, во время Первой Карабахской войны?

Бежавшие тогда босиком азербайджанцы не получили никакой гуманитарной помощи, ни единого цента и даже моральной поддержки. До 2019-го года все было сделано самим же Азербайджаном. Государство потратило более 10 млрд. манатов на соцобеспечение изгнанных из родных земель и домов граждан, попутно решая все важные вопросы. Напомним, что 4 млрд. из этих средств были взяты из госбюджета, 2,5 млрд. - из Госнефтефонда, 1,4 млрд. - из международных финансовых институтов, а остальная часть - из других источников.

380 миллионов манатов в год, включая такое единое ежемесячное пособие, 600 миллионов манатов на улучшение условий жизни, образования и т.д. расходы покрываются государством до сегодняшнего дня.

Но Западу все равно. Запад в очередной раз показал, что всегда придерживался, придерживается и будет придерживаться политики двойных стандартов.

Сотни тысяч азербайджанцев до сих пор не могут вернуться в свои дома и на свои земли. Одна из причин этому - минный террор Армении. Но о них не помнят. Никто не осуждает Ереван, никто не выступает против этнических чисток, никто не говорит, что наши беженцы должны вернуться на свои исторические земли. Не есть ли это дискриминация?

Западные институты больше волнует участь агрессора, которому дали выбор и он его сделал - уйти. Тем не менее страны выстроились в очередь, чтобы помочь армянам, в очередной раз кричащим о "геноциде" и "этнических чистках". Причем, никого не убили, никому не стреляют в спину, никого не принуждают. Но нет - виноватым всегда должен быть назван Азербайджан.

Нас это уже не удивляет. Баку успешно воевал не только на поле боя, но и я дипломатической арене, разоблачая все эти тезисы армянства. Но, говорить о человечности нельзя выборочно. Мировому сообществу стоило бы задуматься над этим вопросом. А выборочный подход оказания помощи лишь доказывает лицемерие.