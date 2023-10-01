МИД Азербайджана осудил теракт в Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт в столице Турции Анкаре.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в соцсети X.

"Мы решительно осуждаем теракт, произошедший возле здания МВД братской Турции. Мы выражаем нашу солидарность с Турцией как страной, подверженной терроризму, и всегда поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма", - говорится в публикации.