https://news.day.az/politics/1602849.html МИД Азербайджана осудил теракт в Турции
МИД Азербайджана осудил теракт в Турции
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракт в столице Турции Анкаре.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в соцсети X.
"Мы решительно осуждаем теракт, произошедший возле здания МВД братской Турции. Мы выражаем нашу солидарность с Турцией как страной, подверженной терроризму, и всегда поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма", - говорится в публикации.
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