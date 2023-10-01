"В карабахском вопросе справедливость восторжествовала".

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Великом национальном собрании Турции.

Он отметил, что спустя 30 лет Карабах обрел свободу.

Эрдоган добавил, что Турция хочет расширить круг своих друзей и готова сотрудничать с теми, кто пожмет протянутую Турцией руку дружбы.