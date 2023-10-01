https://news.day.az/politics/1602854.html В карабахском вопросе справедливость восторжествовала - Эрдоган
В карабахском вопросе справедливость восторжествовала - Эрдоган
"В карабахском вопросе справедливость восторжествовала".
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Великом национальном собрании Турции.
Он отметил, что спустя 30 лет Карабах обрел свободу.
Эрдоган добавил, что Турция хочет расширить круг своих друзей и готова сотрудничать с теми, кто пожмет протянутую Турцией руку дружбы.
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