https://news.day.az/politics/1602857.html Проживающие в Германии азербайджанцы проводят мирную акцию протеста - ФОТО - ВИДЕО
Проживающие в Германии азербайджанцы проводят мирную акцию протеста - ФОТО - ВИДЕО
1 октября с 14:00 до 17:00 азербайджанцы, проживающие в Германии, проводят мирную акцию протеста перед Бранденбургскими воротами в столице Германии Берлине.
Как передает Day.Az, цель акции - положить конец информационной атаке, полной ложной информации и искажений, направленной против Азербайджана в немецких СМИ и кругах, близких к гражданскому обществу.
В то же время участники акции призвали поддержать мир в регионе после прекращения 30-летней оккупации азербайджанских земель.
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