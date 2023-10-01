Проживающие в Германии азербайджанцы проводят мирную акцию протеста

1 октября с 14:00 до 17:00 азербайджанцы, проживающие в Германии, проводят мирную акцию протеста перед Бранденбургскими воротами в столице Германии Берлине.

Как передает Day.Az, цель акции - положить конец информационной атаке, полной ложной информации и искажений, направленной против Азербайджана в немецких СМИ и кругах, близких к гражданскому обществу.

В то же время участники акции призвали поддержать мир в регионе после прекращения 30-летней оккупации азербайджанских земель.