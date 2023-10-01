Армяне России обиделись на Соловьева

Некогда работавшие в тандеме Союз армян России и проармянский пропагандист Владимир Соловьев вцепились в словесной перепалке на фоне массовых обвинений армянской стороны. Теперь российский ведущий стал для них объектом недовольств, а сам Соловьев жестко отвечает на любые выкрики армян.

Как передают российские СМИ, "Союз армян России" выступил с заявлением, в котором, в частности, возмущался, почему Соловьев извинился перед Азербайджаном за интервью с т.н. "министром иностранных дел" Карабаха Давидом Бабаяном. Помимо этого, от пропагандиста ожидали более жесткой реакции на гибель российских миротворцев.

Армяне России также возмущены тем, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий, выступая в эфире ток-шоу Владимира Соловьева, назвал Азербайджан самым надежным стратегическим партнером России, сопоставимым по степени своей преданности с Белоруссией.

На этом фоне Союз армян России пытается испортить отношения Москвы с Баку, напоминая Соловьеву, что Азербайджан поддерживает Украину.

Ох, какое ябедничество. Прям детский садик. Подобные выкрутасы армянская сторона использует давно, но все они провалились, ибо никто в Баку никогда не скрывал, что Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины. В отличие от Армении, мы не делаем ничего исподтишка и не портим отношения с соседями. Мы ведем диалоги откровенно. Собственно и поэтому Москва ценит отношения с Баку больше, чем с лживым Ереваном, который говорит одно, а делает другое.

Идем дальше.

В "САР" также были сильно задеты его "нравоучительной тирадой в адрес армянского народа, изложенной с лицом прокурора". Такая манера обозначения своей точки зрения очень напоминает неприкрытое хамство, считают российские армяне.

"Как считаете, не сменить ли Вам тон? Если, конечно, перед Вами не поставлена конкретная задача пропаганды и насаждения ненависти к армянам и разжигания межнациональной розни в России, как и оказания содействия тем, кто на западные деньги на протяжении последних лет старательно насаждает антироссийские настроения в Армении и в Карабахе" - удивляется Союз армян России.

В общем, сейчас некогда дружные армяне и Владимир Соловьев будут долго выяснять отношения, как разругавшаяся пара. Но факты остаются фактами - они долгие годы нагло вели антиазербайджанскую пропаганду, а когда все лопнуло и справедливость восторжествовала, им ничего не осталось, кроме как обвинять друг друга.

Напомним, что ранее Владимир Соловьев предоставил возможность в эфире лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому заявить о том, что Азербайджан является самым надёжным стратегическим партнёром России. Это сильно задело руководящий состав САР, который неоднократно заявлял о "недопустимости переноса армяно-азербайджанского конфликта на территорию России", обвиняя местных азербайджанцев в том, что они после завершения 44-дневной войны устраивали автопробеги с флагами Азербайджана. А сейчас армянская диаспора переносит на территорию России завершенный армяно-азербайджанский конфликт, разжигая межнациональную ненависть среди российских граждан, поддерживает сепаратизм и пытается подорвать межгосударственные отношения.