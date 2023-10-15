Все начиналось 20 лет назад: история великих побед Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Я прекрасно помню события 20-летней давности. Президентские выборы 2003 года. По результатам первого тура выборов победил, исполнявший на тот момент обязанности премьер-министра, Ильхам Алиев, набравший 76,86 % голосов. Представитель оппозиции, башган партии "Мусават" Иса Гамбар набрал тогда 13,97% голосов. Разница, как видим, была колоссальная. Но оппозиция тогда попыталась оспорить итоги выборов.

Причем, не в суде, а на площадях. С вечера 15 октября сторонники оппозиции собрались в центре Баку, перед офисом партии "Мусават", перекрыв проезжую часть дороги. Функционеры партии призывали народ выходить на улицы. Вот так, добиваясь захвата власти неконституционным путем, они пытались погрузить страну в пучину хаоса. И на следующий день, 16 октября 2003 года, состоялась кульминация этой провокации.

Действуя по одной ей понятной "логике", радикальная оппозиция ринулась "захватывать" центральную площадь города - Азадлыг Мейданы. Весь "план" радикалов состоял в том, что "захват" площади позволит захватить и всю власть в стране. Прекрасно помню, как реализовывался тот план - огромное количество жителей Баку, просто вышедших отдохнуть на Приморский Бульвар, в итоге стали невольным "прикрытием" для оппозиционеров. Им важно было создать иллюзию массовости своих акций.

Самое циничное в этой ситуации было, есть и будет то, что на Азадлыг Мейданы так и не появился тот, кого так тщетно и громко звала туда группа оппозиционеров. Как и в ночь с 19 на 20 января 1990 года, 16 октября 2003 года из поля зрения исчез Иса Гамбар. Я лично потом не раз задавал ему вопрос о том, почему он, по сути, предал своих единомышленников, проявил трусость и малодушие? В ответ Гамбар бормотал что-то невнятное, несуразное.

Сейчас он окончательно превратился в маргинала. А я с ужасом думаю о том, к каким трагедиям для Азербайджана могла привести ситуация, при которой оппозиции удалось бы осуществить силовой захват власти! Страна навсегда бы погрузилась в хаос и самого существование Азербайджана было бы под огромным вопросом. Да, сильный, развитый Азербайджан, способный добиваться всех, на первый взгляд невыполнимых задач, является страшным сном для Армении, мирового армянства и его покровителей.

Они ведь и позже не прекращали своих попыток расшатать ситуацию в Азербайджане. После того как "бархатные революции" имели место в Грузии и Украине, была попытка осуществить нечто подобное и в нашей стране. Дело было уже в 2005 году, когда в Азербайджане состоялись парламентские выборы. Помню выступления на площади "Гелебе" лидера ПНФА Али Керимли и все того же Исы Гамбара. Это были речи популистов.

Они оба ментально и интеллектуально очень близки к нынешнему премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Не случайно же теперь мы слышим от Керимли комплименты не в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а в адрес Пашиняна, который отдал приказ бомбить мирные азербайджанские города, убивать мирное азербайджанское население в ходе 44-дневной войны. Керимли также окончательно сбросил маску, представ перед общественностью в своем истинном облике циника и манипулятора, не способного даже признать исторических заслуг Личности, которая за 20 лет сделала для Азербайджана больше, чем череда правителей иных стран не в состоянии сделать за столетия.

При этом, подчеркну особо, герои "бархатных революций" в Украине и Грузии, экс-президенты этих стран Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили всегда с глубочайшим почтением, восторгом и уважением отзывались о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве. Ровно тоже самое мы слышали о действующем главе нашего государства из уст президента братской Турции Реджепа Тейипа Эрдогана, президента России Владимира Путина, президента Украины Володимира Зеленского, премьер-министра Румынии Иона-Марчела Чолаку, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, руководителей Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Италии, и многих иных государств мира.

Иначе и быть не может, учитывая те невероятные достижения, что есть у Азербайджана благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. За последние 20 лет валовой внутренний продукт Азербайджана увеличился в 4 раза, доходы бюджета выросли в 30 раз, внешнеторговый оборот - в 10 раз. Внешний долг уже снижен до 10 процентов от ВВП. К концу 2024 года, согласно имеющимся планам, эта цифра составит 7-7,5 процента. Наши золотовалютные резервы в 10 раз превышают ВВП. То есть мы можем закрыть наш долг в любой момент и в течение двух месяцев!

Ни одно из государств бывшего СССР не может похвастаться такими же невероятными экономическими успехами за 20 лет. А ведь невероятно, просто шокирующе изменился облик всей страны, всех городов Азербайджана. Габала из места, где располагалась российская РЛС, превратилась в туристическую жемчужину страны. Невероятно преобразились Губа, Ленкорань, Шемаха, Гянджа.

А Баку и вовсе называют одним из самых красивых городов мира. Наша столица стала местом проведения большого числа культурных и спортивных мероприятий мирового уровня. Ни о чем подобном мы и мечтать не могли всего каких-то 20 лет назад. Но главное - тогда не было уверенности, признаемся в этом откровенно, в освобождении 20% территорий Азербайджана. Была вера в это, надежда. Но уверенности не было. Ее в нас вселил Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.

С его именем связано построение мощной, самой боеспособной в регионе армии, могучей экономики и такой внешнеполитической линии, что способствовала росту числа друзей нашего государства, попутно обезопасив Азербайджан от наскоков со стороны недругов нашего государства. Ильхам Алиев был Президентом Азербайджана и Верховным Главнокомандующим, когда наша армия одержала победу над армянской армией периода правления Сержа Саргсяна. Произошло это в апреле 2016 года.

Ильхам Алиев был Президентом Азербайджана и Верховным Главнокомандующим и осенью 2020 года, когда наша армия одержала победу в 44-дневной войне, вынудив премьер-министра РА Никола Пашиняна подписать трехстороннее заявление от 10 ноября, которое по сути было актом о капитуляции РА. Наконец, Ильхам Алиев является Президентом Азербайджана и Верховным Главнокомандующим и сейчас, когда Азербайджан провел блестящую контртеррористическую операцию, окончательно восстановив суверенитет и территориальную целостность нашего государства, что привело к самороспуску карабахской хунты, ряд бывших руководителей которой ныне прохлаждаются в бакинских СИЗО.

Сейчас перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стоит новая историческая задача - восстановление освобожденных территорий. И мы видим, сколь блестяще, сколь стремительно возрождаются великая Шуша, прекрасный Лачин, живописный Кяльбаджар. Вскоре все освобожденные территории нашей страны превратится в цветущий край. И все это произойдет благодаря политическому деятелю мирового масштаба, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, которому благодарны современники и которым будут восторгаться, гордиться и будущие поколения граждан нашего государства.