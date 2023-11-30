https://news.day.az/politics/1618474.html Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Португалии азербайджано-армянский мирный процесс - ФОТО
Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Португалии азербайджано-армянский мирный процесс - ФОТО
30 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Северную Македонию встретился с министром иностранных дел Португальской Республики Жоао Гомисом Кравиньо.
Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече стороны обменялись мнениями о новых перспективах сотрудничества на двусторонней и многосторонней платформах, региональной ситуации, а также мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
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