Еще одна страна сняла свою кандидатуру на COP29 в пользу Азербайджана

Болгария отозвала свою кандидатуру на проведение Всемирного саммита по климату, который будет организован в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 в следующем году, и создала предпосылки для проведения конференции в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Politico", об этом заявил министр окружающей среды Болгарии Юлиан Попов.

Сегодня вечером Болгария отправит письмо по поводу снятия своей кандидатуры на проведение конференции.

В заявлении Министерства окружающей среды Болгарии говорится: "В духе доброй воли и во имя успешной климатической конференции, организованной Восточноевропейской группой, Республика Болгария снимает свою кандидатуру на проведение COP29. Мы выражаем поддержку кандидатуре Азербайджанской Республики".

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