Скандальный прокурор Окампо зарабатывает себе на новогоднюю премию

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как продажный экс-прокурор Международного уголовного суда Луис Окампо отрабатывает армянские деньги.

Day.Az представляет публикацию:

Бывший прокурор Международного уголовного суда, а с недавних пор армянская подстилка "независимый расследователь" Луис Окампо выпустил второй доклад о "геноциде карабахских армян".

Самое забавное, что во второй части своего творческого угара Окампо поместил аж целое видео-исповедь нашего старого знакомого Артака Бегларяна - используя его слова в качестве показаний свидетеля.

Еще бы, Бегларян явно видел больше остальных.

Окончание карабахского конфликта многих оставило без кормушки, а вчерашние армянские герои и персонажи моментально оказались никому не нужными. Чего стоит тот же Рубик Варданян? Ну, проплачивают его родственники раз в пару недель статьи на тему "Ой, верните мецената" - да и все. А остальные пропали из информационного пространства целиком. Кому сейчас не плевать на Араика Арутюняна или Бако Саакяна? Да никому, всем плевать. И на персонажей вроде Окапмо тоже.

А ведь все они неплохо кормились на армяно-азербайджанском конфликте. Окампо, наверное, обидно вдвойне: он присосался к кормушке позже всех. И все его "расследования" и "доклады" преследуют только одну цель: успеть заработать новогоднюю премию - в 2024 за проармянскую позицию и вовсе платить перестанут.

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