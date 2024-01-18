В Варшаве прошла акция протеста против публикации ложной информации об Азербайджане

Перед офисом медиакомпании Polityka в столице Польши Варшаве прошла мирная акция азербайджанской общины.

Как сообщили в четверг Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, санкционированная акция, организованная Советом азербайджанцев Польши, была проведена в знак протеста против публикации провокационных и клеветнических статей корреспондента журнала Polityka Константина Геберта о Второй Карабахской войне и исторической Победе Азербайджана.

Выступая на акции, активисты диаспоры Шамо Губадов и Тунджай Новруззаде резко осудили публикацию в журнале Polityka фейковых новостей под влиянием армянской диаспоры. Они призвали сотрудников этого издания уточнять факты, правдиво освещать реалии Азербайджана, соблюдать такие принципы журналистики, как объективность, беспристрастность и объективность.

Участники акции скандировали лозунги "Армянская диаспора манипулирует СМИ", "Нет предвзятости, нет компромиссов, важны только факты!", "Двойные стандарты СМИ во всей своей наготе", "Остановите фейковые новости против Азербайджана!", "Где были СМИ, когда убивали азербайджанских детей?" и другие.

Затем член правления Совета азербайджанцев Польши Шамо Губадов представил в офис медиакомпании Polityka протестное заявление наших соотечественников для передачи его главному редактору журнала.

Безопасность во время акции обеспечивала местная полиция.

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