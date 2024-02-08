Внеочередные президентские выборы стали для Азербайджана большим демократическим праздником.

Как сообщает в четверг Day.Az cо ссылкой на Trend, об этом на брифинге по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане заявил заместитель генерального секретаря Парламентской Ассамблеи Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), глава делегации Али Аскер Мохаммади Сиджани.

"Мы провели наблюдения на многих избирательных участках. Однозначно стали свидетелями того, что выборы прошли в очень активной, демократической, прозрачной форме, с соблюдением всех процедур. Внеочередные президентские выборы стали для Азербайджана большим демократическим праздником", - подчеркнул он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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