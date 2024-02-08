https://news.day.az/politics/1635581.html Прозрачность выборов в Азербайджане была обеспечена на 100 процентов - депутат Госдумы РФ
Прозрачность выборов в Азербайджане была обеспечена на 100 процентов - депутат Госдумы РФ
Прозрачность внеочередных президентских выборов в Азербайджане была обеспечена на 100 процентов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Алексей Журавлев в ходе пресс-конференции в Баку.
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