Прозрачность выборов в Азербайджане была обеспечена на 100 процентов

Прозрачность внеочередных президентских выборов в Азербайджане была обеспечена на 100 процентов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Алексей Журавлев в ходе пресс-конференции в Баку.

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