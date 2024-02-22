Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает в четверг Day.Az, в заявлении отмечается, что 32 года назад был совершен Ходжалинский геноцид - одно из самых страшных преступлений против человечности в истории, доказывающий политику ненависти на этнической почве, проводимую Арменией против азербайджанцев.

"Вооруженные силы Армении при участии 366-го мотострелкового полка бывших советских войск в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, оккупировав город Ходжалы, совершили преступление геноцида против местного населения и полностью сравняли город с землей.

В ходе этого геноцида были грубо нарушены фундаментальные права человека, нормы и принципы международного гуманитарного права, 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей были зверски убиты, полностью вырезаны 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них. 487 человек, в том числе 76 детей, получили тяжелые ранения. С невообразимой жестокостью было убито 56 человек, люди были сожжены заживо и подвергнуты страшным пыткам. В то же время судьба 150 человек из 1 275 заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей, все еще остается неизвестной.

При учинении Ходжалинской резни были открыто нарушены положения целого ряда международных документов, в том числе Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

По инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева 30 лет назад Милли Меджлисом (парламент) Азербайджанской Республики была дана первая политико-правовая оценка Ходжалинскому геноциду, и 26 февраля был объявлен Днем Ходжалинского геноцида.

Кампания "Справедливость к Ходжалы", запущенная Фондом Гейдара Алиева с целью признания Ходжалинского геноцида мировым сообществом, дачи правовой и политической оценки этому преступному деянию, играет важную роль для повышения осведомленности на международном уровне об этом геноциде, оказания большого сопротивления массовым убийствам, этническим чисткам, расовой, религиозной и этнической дискриминации. В результате деятельности, осуществляемой в рамках кампании, законодательными органами 17 государств, 24 штатов США, а также Организацией исламского сотрудничества и Организацией тюркских государств эта жестокая резня была осуждена, расценена как геноцид, в связи с чем были приняты соответствующие решения и резолюции.

В ходе строительно-восстановительных, поисково-раскопочных работ на территориях, освобожденных от оккупации в результате Второй Карабахской войны и антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в прошлом году ВС Азербайджана в Карабахе, были обнаружены массовые захоронения на территории Агдама, Шуши, Ходжавенда, Физули, Кяльбаджара, а также некоторое время назад вблизи крепости Аскеран Ходжалинского района. Обнаружение следов пыток на человеческих останках в захоронениях свидетельствует о жестоком убийстве наших соотечественников во время Ходжалинского геноцида, что еще раз подтверждает, что против азербайджанцев проводилась политика геноцида.

Несмотря на неоднократные обращения с нашей стороны, Армения не предпринимает никаких шагов в направлении определения судьбы почти четырех тысяч пропавших без вести, не сообщает о местах массовых захоронений наших соотечественников, убитых в результате пыток.

Международные организации, мировое сообщество должны дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду, считающемуся одной из крупнейших резней ХХ века, а виновные в совершении этого ужасного преступного деяния, направленного против человечности, должны предстать перед судом", - говорится в заявлении.

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