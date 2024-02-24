Декан Университета АДА оценил итало-азербайджанские отношения

Азербайджан и Италию связывают очень прочные отношения.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал декан факультета сельского хозяйства и пищевых наук Университета АДА Маттео Виттуари на "Итало-Азербайджанской садоводческой выставке", организованной в университете.

"Например, в проекте Итало-Азербайджaнского университета принимает участие не только Университет АДА, но и целый ряд итальянских вузов, включая Болонский университет, Миланский политехнический университет, Туринский политехнический университет, Университет Луис и Римский университет Ла Сапиенца. Эта программа предполагает активное сотрудничество между учебными заведениями наших стран, а также сотрудничество между компаниями и другими заинтересованными сторонами. Участники программы представляют различные компании, местные органы власти, министерства, исследовательские институты", - отметил он.

Декан подчеркнул важность сегодняшних мероприятий в Университете АДА для сотрудничества в области сельского хозяйства между Азербайджаном Италией, а также упомянул о значимости технологий и инноваций для этого сектора.

"Учитывая организацию COP29 в Азербайджане, следует уделить внимание вкладу сельскохозяйственного сектора в обеспечение экологической устойчивости и социального развития страны", - добавил Маттео Виттуари.

Отметим, что в рамках закрытия Бакинского модуля программы сертификации "Устойчивые системы садоводства", представленной совместно Университетом АДА и Болонским университетом, состоялась "Итало-Азербайджанская садоводческая выставка".

В выставке, впервые проведенной по инициативе Университета АДА и итальянской выставки "Макфрут", при организационной поддержке Итальяно-азербайджанской торговой палаты (ITAZERCOM), "Caspian Agro" и Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), приняли участие около 20 итальянских и азербайджанских компаний, работающих в сфере садоводства.

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