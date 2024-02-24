Армения пытается прикрыть свои вооруженные провокации дезинформацией.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики официально заявляло о том, что 24 февраля в 12:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Соответствующими средствами наблюдения точно установлено, что огонь был открыт с поста вооруженных сил Армении, расположенного в указанных координатах (40°05'04" N; 45°52'28" Е)",- говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, спустя некоторое время, в целях сокрытия совершенной вооруженной провокации, Министерство обороны Армении распространило информацию о том, что огонь якобы был открыт нашими подразделениями, и, чтобы эта дезинформация выглядела правдоподобно, указало координаты позиций подразделений Азербайджанской Армии.

"Сообщаем, что с этого направления нашими подразделениями не был открыт огонь и, в целях обеспечения устойчивой стабильности на условной границе, не предпринималось никаких ответных действий в связи с провокацией противоположной стороны", - подчеркивается в информации.

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