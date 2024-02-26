Австрийская онлайн-газета посвятила статью 32-й годовщине Ходжалинского геноцида

Австрийская онлайн-газета dasfazit.at посвятила статью 32-й годовщине Ходжалинского геноцида, передает в понедельник Day.Az.

"32 года назад армянские террористы совершили одно из самых отвратительных преступлений против человечности - Ходжалинский геноцид. Ходжалы - некогда мирный азербайджанский город был оккупирован в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. За время оккупации армянские террористы убили 613 мирных жителей Ходжалы. Это были старики, женщины, дети", - говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что за эти преступления никаких санкций в отношении Армении введено не было - ни со стороны США, ни ЕС. Напротив, в 1992 году (в том же году, когда армянские террористы совершили геноцид в Ходжалы) Соединенные Штаты приняли 907-ю поправку к Конституции, направленную против Азербайджана.

"Азербайджан под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева выиграл 44-дневную войну и провел антитеррористическую операцию в Карабахе. Таким образом, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана были полностью восстановлены. А 15 октября прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг в Ходжалы. Это стало историческим событием, восстановлением справедливости, началом новой, мирной жизни в городе, который пережил звериный оскал армянского терроризма.

В сотнях домов Ходжалы ведутся масштабные ремонтно-восстановительные работы, которые находятся на стадии завершения (все коммуникации, питьевая вода, канализация, электричество, магистральные линии города). И очень скоро начнется переселение в Ходжалы жителей. В течение первых шести месяцев текущего года планируется переселение в город 50 семей. И это станет еще одной Великой победой азербайджанского народа", - отмечается в статье.

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