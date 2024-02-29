Армянский "повод" для радости: кое-что о резолюциях Европарламента

Автор: Акпер Гасанов

В Армении нашли новый "повод" для радости. Как написал на своей странице в Facebook секретарь парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян, Европарламент принял две резолюции по внешней политике и политике безопасности и обороны ЕС, в которых призывает к немедленному введению санкций против Азербайджана. Он, в частности, отметил: "Европейский парламент принял 2 резолюции по внешней политике и политике ЕС в области безопасности и обороны".

Согласно его утверждению, в каждой из этих резолюций содержится призыв к ЕС немедленно ввести санкции против Азербайджана и приостановить действие меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству. Кроме того, по словам А.Ованнисяна, в резолюциях ЕП содержится призыв быть готовым ввести целенаправленные и индивидуальные санкции против политического и военного руководства Азербайджана, приостановить импорт нефти и газа в случае любой военной агрессии Азербайджана против Армении.

Для начала замечу, что на момент написания данной статьи на сайте Европарламента не было никакой информации о тех двух антиазербайджанских санкциях, о которых поспешил поведать А.Ованнисян. Были ли они в реальности приняты или мы имеем дело с очередной армянской галлюцинацией, покажет время. При этом сразу отмечу, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер и решение по вопросу развития отношений с нашей страной будет приниматься Еврокомиссией. А там нет никаких настроений вводить санкции против Азербайджана.

Плюс, достаточно голоса "против" принятия антиазербайджанской резолюции в Еврокомиссии, чтобы она не была принята. А стран, готовых проголосовать "против", проверенных друзей Азербайджана, предостаточно. Кроме того, просто забавно будет понаблюдать за тем, как кто-то попробует поставить под сомнение подписанный еще в июле 2022 года меморандум об энергетическом о сотрудничестве между Азербайджаном и Еврокомиссией.

Его подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь в документе в том числе шла об удвоении мощностей Южного газового коридора. Ожидается, что импорт азербайджанского газа в Евросоюз к 2027 году вырастет до 20 млрд кубометров в год. "Это поможет компенсировать сокращение поставок российского газа и внесет значительный вклад в обеспечение безопасности снабжения Европы", - заявила тогда фон дер Ляйен.

Она тогда также заметила, что другим важным моментом сотрудничества являются возобновляемые источники энергии. Азербайджан обладает огромным потенциалом в этой области. "Сегодня мы закладываем основу для нового партнерства в этой области. И мы обязуемся сократить выбросы метана по всей цепочке поставок газа", - добавила тогда глава Еврокомиссии. Вряд ли ей захочется дезавуировать собственные заявления.

Да и ради кого? Ради Армении, которая более четверти века держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, которая виновна в геноциде в Ходжалы, которая бомбила мирные азербайджанские города в ходе 44-дневной войны, которая игнорировала международное право и четыре резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН?! Согласитесь, что это более, чем нелепо.

Тем более, что сейчас идет процесс переговоров между Баку и Ереваном. Вот и главы МИД Азербайджана и Армении встретились в ФРГ. Так что, никаких санкций против Азербайджана введено не было, нет и не будет. Что до Европарламента, то мы помним, сколь много глупых, бессмысленных резолюций им уже было принято. К примеру, там приняли резолюцию с призывом "пересмотреть отношения ЕС с Азербайджаном, поскольку осуждает тот факт, что из-за военной операции Баку против Карабаха из региона выехало фактически все население".

Резолюцию одобрили 491 голосом "за", против голосовали 9 евродепутатов и 36 - воздержались. В тексте депутаты осуждают "вооруженную операцию, проведенную Баку против непризнанной республики в Нагорном Карабахе 19-20 сентября, называя ее нарушением международного права и прав человека и срывом предыдущих попыток договориться о мире". Чушь? Конечно, от первого до последнего слова.

Потому что нет никакого Нагорного Карабаха, а есть Карабахский экономический регион Азербайджана. И наша страна вправе проводить антитеррористическую операцию на своей территории. Потому, что наличие проживавших там носителей паспортов страны-оккупанта Армении было незаконным. Плюс, там были размещены армянские боевики. И официальный Баку многократно требовал решить эту проблему. Но официальный Ереван не только не решал ее, но и оказывал всяческую поддержку боевикам и сепаратистам.

В итоге, чаша терпения официального Баку оказалась переполнена и была проведена абсолютно законная, блестяще реализованная антитеррористическая операция. И то, что ЕП принял очередную бессмысленную антиазербайджанскую резолюцию, никак не изменило реального положения дел. Перед нами был всего лишь очередной факт злоупотребления глупостью с их стороны.

Напоследок же хочу напомнить о заявлении, сделанном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в декабре прошлого года на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений. Подчеркнув, что Европарламент как институт создает препятствия для этого, глава государства отметил: "Это некая безответственная группа людей. Некоторые из них ведут себя как маньяки, ибо их антиазербайджанские настроения и высказывания выходят за рамки нормального психологического состояния человека. Я хочу максимально придерживаться дипломатической лексики. Что мы можем сделать? Они приняли более десяти антиазербайджанских резолюций. Одной больше, одной меньше. Для нас это неважно. Мы лишь сожалеем об этом. Мы можем только заявить, что это касается не всех членов Евросоюза". И добавить к этим словам просто нечего.