Азербайджан предпринял конкретные шаги по нормализации отношений с Арменией

С января 2021 года Азербайджан предпринял конкретные шаги по нормализации межгосударственных отношений с Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов азербайджанским и турецким журналистам в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Министр отметил, что в 2022 году Азербайджан представил пять известных базовых принципов, и эти принципы были приняты Арменией.

"В то же время это было положительно оценено международным сообществом. Проект документа, подготовленный Азербайджаном и обсуждения которого продолжаются уже более года, основан на этих принципах и сформирован на основе норм и принципов международного права. Мы ожидаем, что этот вопрос будет решен в соответствии с законом, что стороны признают территориальную целостность друг друга, что мирный договор будет согласован и стороны примут его. Этот мир должен быть установлен на таких условиях, чтобы быть прочным и не вызывать каких-либо открытых вопросов в будущем", - сказал Джейхун Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!