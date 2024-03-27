Баку критикует проведение совместной конференции ЕС-Армения-США

Совместная конференция ЕС-Армении-США противоречит построению доверия в регионе.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Подобная деятельность со стороны Европейского союза и США носит явно односторонний и предвзятый характер и основывается на подходе двойных стандартов. Данная конференция не проводится в полной прозрачности, лишена региональной инклюзивности и противоречит построению доверия и интеграции, поощряемым и столь необходимым в регионе. Эта конференция вместо того, чтобы подталкивать армянскую сторону к переговорам с доброй волей, создает новые разделительные линии и "сферы влияния" в регионе.

На фоне реваншистских настроений в Армении такое открытое проармянское общественное проявление Вашингтоном и Брюсселем может создать в этой стране опасную иллюзию того, что ЕС и США поддержат Армению в повторных возможных провокациях Армении против Азербайджана. В этом случае ЕС и США разделят ответственность за любые дестабилизирующие действия Армении.

В то время, когда на основе базовых норм и принципов международного права создается уникальная возможность достижения устойчивого мира, стабильности и безопасности, мы еще раз призываем все стороны воздерживаться от шагов, которые могут оказать негативное влияние на мирные усилия и спровоцировать новые волны эскалации и напряженности в регионе", - подчеркивается в заявлении ведомства.

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