СГБ Азербайджана сотрудничает с около ста спецслужбами стран мира

В настоящее время Служба государственной безопасности Азербайджана выгодно сотрудничает с около ста спецслужбами стран мира для борьбы с международным терроризмом и его финансированием, транснациональной организованной преступностью, разведывательно-подрывной деятельностью, включая незаконный оборот наркотических средств, легализацию денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, торговлю людьми, контрабанду, киберпреступность.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил в статье, опубликованной в официальной газете, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев.

Он подчеркнул, что в вопросе надлежащего выполнения поставленных задач большое значение имеют плодотворные и тесные отношения, сложившиеся с зарубежными партнерами.

"Так, установлены деловые отношения в двустороннем и многостороннем форматах с Советом руководителей органов безопасности и спецслужб стран-членов СНГ, Конференцией органов спецслужб тюркских государств, а также с другими международными организациями", - говорится в статье А.Нагиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!