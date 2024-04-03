Армяне наняли в адвокаты шведского депутата-исламофоба

Автор: Байрам Эльшадов

Депутаты различных европейских стран не оставляют попыток навязать мнение о том, что война на Южном Кавказе между Азербайджаном и Арменией неизбежна. И каждый раз их аргументация купленных армянским лобби еврочиновников становится все глупее. Еще одним европейским политиком, выступившим с антиазербайджанским заявлением, стал шведский депутат-исламофоб Эрик Хеллсборн, который попытался представить Азербайджан в качестве агрессора. Распространяя откровенную дезинформацию, направленную на подрыв имиджа Азербайджана, Хеллсборн использует политизированные заявления и односторонний подход к тому, что он считает поиском мира на Кавказе.

Хеллсборн обвиняет Азербайджан в том, что Баку проводит клеветническую кампанию, обвиняя Армению в скапливании сил в приграничных территориях. В качестве аргумента он приводит заявление миссии ЕС в Армении, которая отвергает обвинения Баку. Только можно ли верить этой миссии? В августе 2023 года миссия наблюдателей ЕС, патрулирующая азербайджано-армянскую границу со стороны Армении, сначала опровергла абсурдные заявления армянской стороны по поводу обстрела со стороны Азербайджана наблюдателей Европейского Союза на границе. А затем удалила публикацию, что нанесло непоправимой ущерб репутации миссии, так как стало очевидно, что заявления миссии не стоят ровным счетом ничего.

Также не было бы преувеличением сказать, что самым ужасным в риторике шведского депутата является то, что он пытается придать конфликту между Азербайджаном и Арменией религиозный оттенок. Несмотря на то, что доминирующие религии в двух южнокавказских странах действительно отличаются, религиозные различия не являются основной чертой или причиной сложных отношений между Баку и Ереваном. Все сложности начались с того, что Армения оккупировала международно признанные территории Азербайджана. К сожалению, западные политики предыдущего поколения создали для этого необходимую почву. Ведь многие годы в ответ на справедливые замечания Баку они лишь разводили руками и сетовали на "сложность проблемы".

Да и тон заявлений шведского депутата является оскорбительным и недопустимым. Называя Азербайджан "мусульманским бандитским государством", Хеллсборн показывает то, что для него дискриминация по религиозному признаку является абсолютно нормальным явлением. С другой стороны, возможно, антиисламские сентименты ряда шведских политиков, включая Хеллсборна, не должны удивлять, учитывая количество инцидентов в Швеции с сожжением Корана.

И шведский политик даже придумал сценарий "нападения" Азербайджана, суть которого сводится к тому, что Баку придумает повод. Объясняет это он тем, что такой маневр позволить захватить новые территории. Только вот в этом заключении таятся некоторые проблемы. Начнем с того, что Баку никогда не интересовали новые территории. Напротив, это в Армении надеялись на то, что начнется "новая война за новые территории", как ее назвал экс-министр обороны Армении Тоноян. Чем это закончилось, мы все прекрасно помним.

Во-вторых, уж совсем неясно, для чего Азербайджану нужны эти новые территории. Что с ними можно сделать? Да и какой смысл искать новые территории, если сейчас идет полным ходом экономическое и социальное восстановление освобожденных территорий. Поэтому, такой аргумент шведского политика является ложным и нелогичным.

И это не говоря о том, что Хеллсборн обвиняет Баку в том, что армянское население Карабаха решило перебраться в Армению. При этом он не говорит о том, что Азербайджан создал специальный сайт для реинтеграции этнических армян. Также он не говорит о том, что около миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома в результате армянской агрессии в 90-х. Сложно назвать такой подход непредвзятым.

Односторонний подход к аргументации, который демонстрирует проармянский шведский политик, ставит вопрос о его осведомленности. Если он не осведомлен в должной степени, то его мнение и взгляд лишены ценности. Ведь в таких вопросах полагаться на мнение некомпетентного "специалиста" является глупым занятием. А если он рассматривает аргументы только одной стороны, то он не может рационально оценивать ситуацию и его взгляд является лишь простой пропагандой.

А за просто так никто не пропагандирует. Так нужно ли нам слушать еще одного купленного армянами депутата?