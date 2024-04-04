ANAMA о трагических последствиях незаконных поездок на освобожденные территории

В 36 процентах случаев разрывы мин произошли вследствие незаконных поездок на освобожденные от оккупации территории, которые еще не полностью очищены от мин.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на брифинге по случаю 4 апреля - Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Он подчеркнул, что в 24 процентах случаев разрывы мин произошли при проведении сельскохозяйственных работ, в 21 проценте случаев - при выполнении работниками своих обязанностей, в 19 процентах случаев - при проведении инфраструктурных работ.

Отметим, что в марте в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Лачине, Физули, Шуше, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 299 противопехотных, 114 противотанковых мин и 1 254 неразорвавшихся боеприпаса.

На сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6094,6 гектара.

С 10 ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами разрыва мин стали 350 человек (65 - погибли, 285 - получили ранения).

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