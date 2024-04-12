В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян неуклюже пытается повторять за Президентом Ильхамом Алиевым.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян, судя по всему, думает, что если будет делать все, как Президент Азербайджана, то придет к успеху.

Армянский премьер два дня подряд выступает в парламенте. Надо сказать, что вторая серия его бенефиса оказалась более захватывающей - хотя бы потому, что Воваевич принялся неуклюже повторять за Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пашинян принялся критиковать: Россию, ОДКБ, оппозицию, и вдруг - Минскую группу ОБСЕ!

"Нас 30 лет, как мешок, швыряли из стороны в сторону", - сказал он.

Деятельность сопредседателей МГ группы ОБСЕ он назвал "легитимным геополитическим соперничеством за Республику Армения".

"Они говорили Армении одно, а делали другое", - завершил свой нелепый плагиат Пашинян.

Еще пару лет назад Воваевич думал о Минской группе совсем иначе: постоянно на нее ссылался и даже требовал, чтобы в переговорах в формате МГ ОБСЕ участвовали карабахские сепаратисты. После 2020 и даже 2023 года Пашинян тоже надеялся на Минскую группу, точнее ее реанимацию.

Президент Азербайджана, в свою очередь, последовательно критиковал действия и бездействие Минской группы. Именно Президент Ильхам Алиев отправил МГ на свалку истории, а сопредседателей - на пенсию, как он сам, смеясь, заявлял.

Позиция Президента Ильхама Алиева не менялась. А вот Пашинян неожиданно переобулся: с чего вдруг? Что такого произошло, что "гений политической мысли" вдруг передумал?

Смешно, но не изменилось ничего, даже пашиняновское политическое невежество. У Воваевича нет ни своей стратегии, ни политики, ни мнения даже. В 2019 году этот человек орал, что Карабах - это якобы Армения и точка, а буквально вчера заявил, что они понимали, что максимум, на который можно было когда-то рассчитывать - это автономия в составе Азербайджана. Этот человек говорил пророссийские вещи, а сейчас поет про "заморозку отношений".

На то, чтобы обзавестись чем-то своим, у Пашиняна просто не хватает интеллекта. Вот и остается Воваевичу повторюшничать. Видит, что Президент Ильхам Алиев наладил партнерство с Западом и не боится Москвы - начал разворачиваться на Запад, пользуясь конъюнктурой. Увидел, что у Президента Ильхама Алиева получилось превратить Азербайджан в транзитный хаб - тут же "родился" исконно армянский проект "Перекресток мира". Увидел, что Президент Ильхам Алиев реализует проект поставок электроэнергии на Запад - и в Брюсселе Пашинян пытается договориться с ЕС и США о подключении к аналогичному проекту.

Теперь вот Минскую группу критикует, копируя Президента Азербайджана и в этом. Видимо, Пашинян думает, что если подражать Президенту Ильхаму Алиеву во всем, то и станет успешным. Не видит интеллектуальной пропасти.

Ничего армянский премьер так и не понял. Не глупо копировать надо, а слушать и учиться. Возможно, и мирный договор бы уже давно был подписан, и к проектам азербайджанским Армению бы подключили, и деньги бы страна уже зарабатывала, не торгуя суверенитетом, а как нормальное, состоявшееся государство.