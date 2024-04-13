Армяне собрались на протест на границе с Азербайджаном

В селе Воскепар (Аскипар), на границе с Азербайджаном, проходит акция протеста, где собрались армянская оппозиция, певцы и прочие люди, выражающие претензии по поводу того, что Армения должна вернуть нашей стране все еще оккупированные села Газахского района.

Как передает Day.Az, кадрами поделился телеграм-канал "Бакинский Бурила".

Отмечается, что так они пытаются показать свою "сплоченность" в территориальных претензиях к Азербайджану.

Напомним, что в начале 1990-х годов армяне захватили 8 сел на азербайджанской территории. Из них 4 села находятся непосредственно на территории Газахского района: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы.

Еще три села - это анклавы, окруженные территорией Армении - Юхары Аскипара, Софулу и Бархударлы.

Еще один анклав - Кярки, что на границе Армении с Нахчываном.