Сегодня в Международном суде ООН пройдут предварительные слушания по иску Азербайджана к Армении.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в своем аккаунте X написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что сегодня в 12:00 по бакинскому времени состоятся общественные слушания по предварительным искам, поднятым Азербайджаном по делу, связанному с обращением комитета Международного суда по ликвидации расовой дискриминации (Армении против Азербайджана).

Было подчеркнуто, что азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

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