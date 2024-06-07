Обсуждены связи между законодательными органами Азербайджана и ТРСК

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе, прибывшим в Азербайджан для участия в 13-м пленарном заседании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА).

Как сообщили Day.Az в отделе печати и связей с общественностью парламента Азербайджана, на встрече была отмечена организация пленарного заседания на высоком уровне.

Было подчеркнуто, что ТюркПА является важной платформой для дальнейшего расширения и обогащения сотрудничества между законодательными органами сторон по новым направлениям. Сахиба Гафарова отметила, что в предстоящий период, когда Азербайджан будет председательствовать в этой организации, будут предприняты все необходимые шаги по дальнейшему укреплению межпарламентских отношений.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о связях между законодательными органами. Выразив благодарность за создание в апреле этого года в Милли Меджлисе рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра, Зорлу Торе сказал, что этот шаг Азербайджана был встречен в республике с большой благодарностью.