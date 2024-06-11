Граждане Ирана смогут проголосовать на президентских выборах в здании консульства в Баку

На внеочередных президентских выборах в Иране граждане этой страны, проживающие в Азербайджане, смогут принять участие в голосовании в здании консульства Ирана в Баку на улице Шарифзаде.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Джафар Агаи Мариан.

По его словам, ведется подготовка к проведению президентских выборов в Иране, а также в представительстве в Азербайджане.

Иранский дипломат подчеркнул, что в связи с этим была проведена необходимая координация с азербайджанской стороной.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня. Право участвовать в досрочных выборах президента Ирана получили спикер парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совете безопасности Исламской республики Саид Джалили, депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор Ирана Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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