Скажи всем правду Рубинян: о чем умалчивает вице-спикер НС Армении?

Автор: Акпер Гасанов

К тому, что из Армении все чаще и чаще звучат заявления о готовности этой страны к заключению мирного соглашения с Азербайджаном, мы уже привыкли. Другое дело, что далеко не всегда мы видим реальные шаги к миру со стороны официального Еревана. Вот и на сей раз мы услышали речи очередного "голубя мира, коим решил обернуться вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян.

Отдельно напомню о том, что еще в январе 2022 года в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации двусторонних отношений. Так вот Армению на переговорах представлял Рубен Рубинян, а Турцию - бывший посол в США Сердар Кылыч. То есть, Рубинян является активным участником процессов, идущих в нашем регионе после окончания 44-дневной войны. Это - очень важный момент.

Важно и то, что процесс нормализации армяно-турецких отношений всегда был взаимосвязан с процессом окончательного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Да, после исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне, оба этих процесса сдвинулись с мертвой точки. А после блестяще проведенной в сентябре прошлого года антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, эти процессы получили новый импульс.

Армения регулярно заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Плюс, активно реализовывается процесс демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы. Об этом, кстати, Рубен Рубинян и рассказал в своем выступлении на 10-ом Парламентском форуме БРИКС.

По его словам, Армения готова продолжить процесс демаркации границы с Азербайджаном и в короткие сроки подписать мирный договор. Он отметил, что уже демаркирован 12-километровый участок армяно-азербайджанской границы, на соответствующих отрезках границы размещены пограничные службы обеих сторон. После чего, наступил черед клятв и обещаний.

"Армения не имеет амбиций за пределами своей международно признанной территории и готова провести конструктивную и интенсивную работу в направлении продолжения процесса демаркации границы и заключения, подписания мирного договора в короткие сроки", - заявил Рубинян. А далее он подчеркнул, что Армения не только готова, но и заинтересована стать частью международных транзитных маршрутов путем разблокирования региональных инфраструктур.

По словам вице-спикера Национального Собрания РА, нет сомнений в том, что крупные инфраструктурные проекты на Южном Кавказе могут стать объединяющим фактором для стран региона, и не только. "Восстановление и открытие транспортных маршрутов на Южном Кавказе должно привести к формированию устойчивой региональной модели системы экономических отношений", - заявил Рубинян.

Что тут сказать? Для начала стоит напомнить, что "миролюбивые" заявления из Еревана стали звучать не сразу. До 44-дневной войны из Армении звучали иные, "ястребиные" речи. Потом, начался поиск виновных в поражении РА в 44-дневной войне, шедший параллельно с продолжающимся финансированием и вооружением карабахской хунты со стороны официального Еревана.

Так длилось аж до проведения однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, в результате чего карабахская хунта объявила о самороспуске. При этом, ее оставшиеся на свободе члены регулярно сообщают о том, как руководство РА вооружало сепаратистов. И это в то время, когда уже начали звучать "миролюбивые" заявления от руководителей Армении. Как видим, поводов не особо им доверять у Баку- куча.

Тем более, что сразу после проведения антитеррористической операции на нашей земле, в Карабахском экономическом регионе, Армения попыталась в чем-то обвинить Азербайджан. Даже трибуну Совбеза ООН для этого дважды пыталась использовать. Но все, ясное дело, оказалось тщетным. И вот только после этого мы увидели резкий рост "миролюбивых" речей из Еревана и даже кое-какие шаги в этом направлении.

Но есть преграда, которую в Армении до сих пор не устранили. Речь идет о формулировке, содержащейся в Декларации независимости Армении от 23 августа 1990 года, противоречащей принципу территориальной целостности Азербайджана. "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... провозглашает: начало процесса утверждения независимой государственности...", говорится там.

Да, Армения все еще конституционно опирается на решение Верховного Совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года, которое давно утратило юридическую силу ввиду упразднения Армянской ССР и самороспуска карабахской хунты. Азербайджан обоснованно требует устранить эту проблему. И Рубен Рубинян не может не понимать обоснованности, справедливости наших требований. Без удовлетворения которых все "миролюбивые" заявления представителей официального Еревана являются не более, чем хорошей миной при плохой игре.