Вооруженный инцидент на границе с Ираном - есть раненые - ФОТО
На границе с Ираном произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает Day.Az, информацию распространил пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС).
24 июля в 03:30 на территории погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы были замечены 2 неизвестных лица, нарушивших государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджанской Республики.
Нарушители границы оказали вооруженное сопротивление пограннаряду и скрылись в обратном направлении.
В результате вооруженного инцидента легкие ранения получили два члена пограннаряда, им была оказана необходимая медицинская помощь.
Также был ранен один из нарушителей границы. Территория была осмотрена, обнаружено и изъято до 11 кг наркотического средства, прибор ночного видения, ружье, гильзы и патроны.
На месте инцидента представители Азербайджана и Ирана провели встречу.
Совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре