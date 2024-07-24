Вооруженный инцидент на границе с Ираном

На границе с Ираном произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Day.Az, информацию распространил пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС).

24 июля в 03:30 на территории погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы были замечены 2 неизвестных лица, нарушивших государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджанской Республики.

Нарушители границы оказали вооруженное сопротивление пограннаряду и скрылись в обратном направлении.

В результате вооруженного инцидента легкие ранения получили два члена пограннаряда, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Также был ранен один из нарушителей границы. Территория была осмотрена, обнаружено и изъято до 11 кг наркотического средства, прибор ночного видения, ружье, гильзы и патроны.

На месте инцидента представители Азербайджана и Ирана провели встречу.

Совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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