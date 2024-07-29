Демоны пропаганды и СОР29

Автор: Лейла Таривердиева

Отвечая на вопросы участников Шушинского глобального медиафорума, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что его предупреждали: СОР станет большой головной болью для Баку. "Мы ясно понимали, что станем объектом нападок. Мы не могли предсказать, какими будут темы обвинений, но мы были уверены, что их будет достаточно", - сказал глава государства.

В основном Азербайджан обвиняют в том, что господь бог дал ему нефть и газ. Но сейчас появляются и другие мотивы, до которых трудно было бы додуматься. Например, нас обвиняют в том, что мы якобы разрушаем экологию на освобожденных территориях (?!), а все, что там делается, делается лишь для "полировки" нашего зеленого статуса в преддверии СОР29. Эти инсинуации еще более возмутительны и абсурдны, чем претензии по поводу углеводородных ресурсов, предъявляемые, между прочим, теми, кто сам их у нас покупает.

Немецкое издание TAZ на днях опубликовало материал, в котором своеобразно трактуется история карабахского конфликта. Не знаем, что еще должно произойти, чтобы проармянское словоблудие в западных СМИ прекратилось. Большинство авторов явно не в теме, не имеют собственного представления о предмете анализа и пытаются неуклюже изображать равноудаленность, что им не удается. TAZ тоже очень старается держать баланс, рассказывая своим читателям, почему карабахский конфликт был войной за воду. И даже не весь конфликт, а освобождение Азербайджаном своих территорий, которые называются автором не иначе как "спорные".

Автор хочет поддержать армянские нарративы и в то же время не показаться армянофилом. Это мучительная работа, и мы можем только посочувствовать коллеге. Понять, к чему вообще все это написано, удается только ближе к концу. Именно там собрано самое примечательное, ради чего автор взялся, точнее, взялась за явно незнакомую ей тему. Нет никакого сомнения, что молодая журналистка-фрилансер из Нидерландов, пишущая об экологии, не имеет представления о карабахском конфликте и Южном Кавказе вообще и пишет с чужих слов. Будучи явно не в теме, она пытается ответить на вопрос, с каким расчетом Азербайджан взялся строить гидроэлектростанции на освобожденных территориях. Мы то тут по наивности думаем, что делается это для обеспечения региона и страны чистой электроэнергией, а, оказывается, все совсем не так. Мы даже не представляем себе, насколько мы коварны и насколько нас не волнует судьба карабахских лесов.

"Еще неизвестно, являются ли гидроэнергетические планы Азербайджана чем-то большим, чем просто пиар-ходом как для международного сообщества в преддверии COP29, так и для местного населения", - пишет автор. Признаться, мы ждали, когда же будет упомянута климатическая конференция в Баку. Спасибо Зузе Назарук, не разочаровала. Похоже, автор полагает, что ГЭС строятся в разных странах с разными целями: в родных ей Нидерландах для электричества, а в Азербайджане - для пиара.

Давайте посмотрим, что говорят эксперты, которых автор призывает в свидетели своих умозаключений. Цитируемая ею доктор Дженнивер Серинг, доцент кафедры управления водными ресурсами и дипломатии Делфтского института водного образования IHE (Нидерланды) говорит, что гидроэлектростанции часто "очень тесно связаны с развитием государственных структур и национальной идентичности. Это нечто современное, массивная инфраструктура, и правительство может продемонстрировать, что оно что-то делает".

С ума можно сойти от такой аргументации. Но тогда возникает вопрос, а как быть с атомными электростанциями? В Европе, в тех же Нидерландах делается ставка на АЭС, а это, уж извините, такая "современная массивная инфраструктура", что с малыми ГЭС, восстанавливаемыми и отстраиваемыми на освобожденных территориях Азербайджаном, не идет ни в какое сравнение. Значит, правительства европейских стран просто хотят показать, что они что-то делают. Что ж, запишем.

Динамика восстановления Азербайджаном освобожденных территорий раздражает и беспокоит негативно настроенные к стране круги, и это раздражение выплескивается в различные доклады и экспертные оценки. Особенно актуально звучащие в связи с проведением в Баку климатического саммита. Надо сказать, что различные европейские борцы за экологию, экологические издания и НПО почему-то традиционно занимают строго критическую позицию к Азербайджану. И все они сейчас выстраиваются в очередь, чтобы внести свою лепту. Некая Обсерватория конфликтов и окружающей среды (CEOBS) утверждает, что "скорость, с которой Азербайджан строит Карабах, может иметь негативные последствия для окружающей среды". CEOBS в своем докладе очень беспокоится о вырубке лесов для строительства автомагистралей. А один из авторов этого доклада, цитируемых TAZ, говорит по поводу реконструкции гидроэлектростанций: "Мы не можем найти никаких доказательств того, что проводятся исследования воздействия на окружающую среду. Это может быть особенно рискованно для долгосрочных запасов воды и биоразнообразия".

Итак, что мы видим. Мы видим, как в рамках пропагандистской атаки на Азербайджан в преддверии СОР29 сколачивается группировка по "защите" экологии освобожденных территорий. По защите ее от Азербайджана, разумеется. Критики и демагоги стараются выглядеть независимыми и объективными, только в их независимость и объективность почему-то мало верится.

В период армянской оккупации экологическая катастрофа в Карабахе и Восточном Зангезуре никого не интересовала. Все годы оккупации армяне вырубали карабахские леса и загрязняли реки. И это доказывают снимки из космоса. Во время строительства канала к Сарсангскому водохранилищу оккупанты вырубили значительный участок лесов в Тертерском районе. Мы не в курсе, знала ли в те годы Зуза Назарук, где на карте находится Армения, но об этом факте ей во время ее майской поездки в Ереван точно никто не рассказывал. Хотя статистика у армянской стороны точно имеется. Так, до войны армянские СМИ публиковали данные, согласно которым в 2014-2018 годах в Карабахе было вырублено более 400 тысяч кубометров леса - почти в три раза больше, чем в Армении! В последние дни Второй карабахской войны, поняв, что поражение неминуемо, армяне поджигали и вырубали леса, чему есть масса документальных свидетельств. Но голосов борцов за экологию тогда почему-то не было слышно.

Человеческая фантазия безгранична. Особенно когда имеется конкретный заказ.

Издание Climate Home News как-то выступило со статьей, в которой обвинило Баку в том, что строительство "умных сел" и ставка на зеленую энергию в Карабахе и Зангезуре это ни что иное, как "масштабные усилия по полировке своей "зеленой" репутации перед климатическим саммитом ООН COP29". В качестве эксперта для комментирования вопроса издание привлекло, разумеется, лицо с армянской фамилией. Кто бы сомневался. Старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги Анна Оганян заявила Climate Home, что работа Азербайджана над зеленым переходом - "это зеленое отмывание этнической чистки, в чистом виде". Азербайджан, заявила армянка, "ставит печать на этой территории, чтобы узаконить завоевание". К счастью, у издания хватило совести обратиться за комментарием и к азербайджанской стороне, к представителю СОР29. На обращение было коротко и четко заявлено, что озвученная точка зрения не имеет под собой никаких оснований, а Азербайджан восстанавливает дома для своих граждан-вынужденных переселенцев в соответствии со стандартами устойчивого развития ООН.

Кстати, прежде чем связывать строительство "умного села" Агалы с СОР29, критикам было бы полезно обратиться к Гуглу. Там можно узнать много интересного. Например, о том, что село начало восстанавливаться после армянской оккупации в "зеленом" формате давно - в первый послевоенный год. Тогда же Президент Азербайджана объявил освобожденные территории зоной зеленой энергии. Бывшие вынужденные переселенцы начали возвращаться в Агалы два года назад. Азербайджан же стал хозяином климатического саммита только в декабре прошлого года. Сделать правильные выводы, вроде бы, не так уж сложно.

Возвращаясь к странной позиции автора публикации в TAZ относительно ГЭС на освобожденных территориях, напомним, что за годы оккупации сепаратистами было построено аж 36 малых гидроэлектростанций. Нетрудно представить, в каком состоянии находились водные источники. Уничтожая таким образом экосистему региона, сепаратисты еще и зарабатывали, продавая электроэнергию Армении. На тех же территориях, на которых армяне не селились, гидроэлектростанции были разрушены. Как и вся экологическая среда. Те автомагистрали, о которых печется Обсерватория конфликтов и окружающей среды, строятся на пространствах, превращенных армянами в выжженную пустыню. Там нет лесов, все они уже были вырублены и проданы за рубеж армянскими компаниями. Наглядные доказательства имеются в общем доступе в Сети. Но они, похоже, никого не интересуют.

И журналисты, и эксперты делают свои выводы из воздуха. Это не профессионально. Будь они в курсе дела, они бы знали, что гидроэлектростанции на освобожденных территориях, в основном восстанавливаются, а не строятся. Уже через три месяца после Победы Президент Азербайджана открывал в Лачине восстановленную Гюлябирдскую ГЭС. Станция, построенная еще до конфликта, была разрушена армянами перед тем, как покинуть Лачин. В Лачинском районе были разрушены 5 электростанций, в Кяльбаджарском - 12. Все это - имущество, принадлежащее Азербайджану и построенное когда-то на его средства. Теперь он восстанавливает энергетическую инфраструктуру региона, одновременно работая над устранением последствий экоцида, учиненного Арменией в годы оккупации. О последнем международным борцам за экологию стоило бы углубленно подумать. А лучше всего, пусть никто не вмешивается. Пусть каждый займется своими проблемами, а если международным борцам за окружающую среду неймется, они могут побороться за армянскую экосистему. Вот где реальная экологическая катастрофа, вот где реальный водный кризис. И не потому, что пересохли реки, а потому, что водные источники загрязнены, и еще потому, что эта страна не способна создать требуемую инфраструктуру. Построенные в советские времена на деньги и силами других союзных республик водохранилища и каналы пришли в негодность. Почти тридцать лет Армения пользовалась ресурсами оккупированных территорий, теперь пришло время построить что-то свое, но для этого у нее нет ни денег, ни кадров. То есть опять это должен делать для армян кто-то другой.

До СОР29 еще есть время. И нам нужно быть готовыми к тому, что все, что делается на освобожденных территориях, будет демонизироваться и перевираться. Но мы привыкли. Азербайджан такое уже не раз проходил. Справится с этой "головной болью" и сейчас.