Джейхун Байрамов провел обсуждения с официальным представителем ОБСЕ

31 июля 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Дитмира Бушати.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к внеочередным выборам в Милли Меджлис 1 сентября текущего года и международные обязательства в этом направлении.

Министр подробно проинформировал о последовательных, систематических и интенсивных шагах по обеспечению свободного, справедливого и прозрачного проведения предстоящих выборов, а также о мерах, связанных с участием международных наблюдателей в выборах.

Было подчеркнуто, что после президентских выборов, впервые пройдут на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и парламентские выборы, что является историческим моментом. Было отмечено, что на основе требований законодательства созданы соответствующие условия для организации выборов на высоком уровне, полностью отвечающем международным стандартам.

Наряду с этим, была отмечена необходимость применения миссиями по наблюдению за выборами объективного и беспристрастного подхода к процессу наблюдения за выборами согласно соответствующим правилам и мандатам.

Глава миссии ОБСЕ отметил, что 1 августа состоится пресс-конференция, посвященная началу работы миссии по наблюдению, и представил информацию о деятельности, которая будет осуществляться миссией в течение следующих 6 недель.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!