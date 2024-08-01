Коридорные игры без правил

Автор: Лейла Таривердиева

По мере углубления геополитического кризиса и обострения конфликтов на пространстве Евразии становится все более пристальным внимание к Южному Кавказу и Центральной Азии. Этот регион еще никогда не был до такой степени востребован. Нельзя сказать, что повышенное внимание поспособствует разрешению проблем региона. Оно, наоборот, может создать дополнительные, если расположенные на пространстве "тюркского пояса" страны не скоординируют подходы и интересы, чтобы единым фронтом противопоставить их интересам внешним.

Центральная Азия и Южный Кавказ всегда традиционно находились в зоне интересов России, и США не делали попыток нарушать эту границу. Им не было в этом необходимости. К услугам интересов Штатов был весь, как сейчас говорят, Глобальный Юг, морские торговые пути, до последнего времени обеспечившие большую часть международного грузопотока. Маленький участок суши между Черным и Каспийским морями мало кого интересовал. В вопросах международной логистики все было схвачено, пока Китай не вышел на арену со своим "Поясом и путем". Этот проект тоже предусматривал Южный Кавказ в последнюю очередь, однако бурная деятельность, которую развернул Азербайджан, заставила обратить внимание именно на это направление. Он построил новую железную дорогу и крупный порт, выиграл войну, положив конец конфликту, который представлял угрозу для международной логистики, растормошил Центральную Азию. Баку работал, пока другие ждали, что скажут "старшие". И не зря потратил силы и средства. Сегодня уже всем понятно, что путь из Азии в Европу через Южный Кавказ - самый надежный, стабильный и безопасный. И потому за контроль над Срединным коридором и за доминирование собственных интересов на этом пространстве началась борьба. Что характерно - интересы самих стран региона никого в этом "походе" не интересуют. О том, чтобы защитить их, им придется позаботиться самим.

Выступая накануне в комитете по иностранным делам Сената США, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что Вашингтон рассматривает возможность создания нового сухопутного коридора, идущего из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая. О'Брайен заявил, что страны Центральной Азии невероятно богаты, но в настоящее время их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай. И если США смогут открыть маршрут, пролегающий через Армению и Азербайджан, то страны ЦА получат больший доступ к мировым рынкам.

Из этих заявлений можно сделать некоторые выводы. Кому-то может показаться, что американская сторона встала горой за Зангезурский коридор. Но это вряд ли. Нет никаких признаков того, что США начали давить на Ереван с целью заставить того выполнять обязательства. Штаты пошли бы на это только в том случае, если бы получили что-то от Баку. Например, согласие на выведение из игры Китая. Азербайджан - узловой пункт на Срединном коридоре, его абсолютно невозможно обойти, и если он выйдет из "Пояса и пути", это сразу изменит всю конфигурацию.

Между прочим, эта версия вовсе не фантастична. Напомним, что в прошлом году из китайской инициативы вышла Италия. Она была единственным представителем "Большой семерки" в этом проекте и плодотворно сотрудничала с КНР пять лет. Но в рамках своего антикитайского проекта США зачистили европейское пространство от партнерства с Китаем. Италия была последней. В сентябре, незадолго до возобновления палестино-израильского конфликта, был презентован проект Экономического коридора IMEC, призванный выбить с арены "Пояс и путь". Под ним подписались помимо Штатов Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Евросоюз, Франция, Италия, Германия. Планы рухнули буквально через несколько дней, и на сегодня ситуация на Ближнем Востоке только ухудшается. То есть IMEC не будет. Первым штрейкбрехером оказалась Индия - бросилась подписывать меморандум с Ираном и подключаться к Север-Юг. А на днях премьер-министр Италии совершила визит в Пекин, хотя долго держалась, не отвечая на приглашение.

Возвращаемся к нашему региону. О торговом маршруте в обход Китая и России через Армению американская сторона заговорила не так давно. Попытки уговорить Азербайджан открыть коммуникации с Арменией ни к чему не привели. Баку даже запугивали наказанием за строительство коммуникаций через Иран. Об этом в декабре прошлого года говорил тот же Джеймс О'Брайен. Жесткая реакция азербайджанской стороны заставила изменить риторику, потому что ссориться с Баку из-за армян никто не собирался. Все, что нужно американцам, это получить контроль над Транскаспийским международным транспортным маршрутом (Срединный коридор), чтобы не подпускать к нему Китай. В прошлом году западные чиновники и лидеры совершили серию визитов в страны Центральной Азии. И думается, не только за ураном. С лидерами ЦА явно проводилась определенная работа. Но, видимо, что-то не срослось. Что не удивительно, учитывая, что в 2023 году товарооборот между ЦА и КНР достиг почти 90 миллиардов долларов. Годом ранее это были 70 миллиардов. А недавно стало известно, что Китай будет строить железные дороги в Узбекистане и Кыргызстане. Далее эти дороги соединятся с казахстанскими и красиво так выйдут к каспийским портам. Понятно, что китайская сторона делает это не для благотворительности.

Азербайджан тоже потратил огромные средства, создавая современную транспортно-логистическую инфраструктуру и строя широкие планы на перспективу. Европе сегодня необходимы уран и редкоземельные металлы. И тем, и другим богаты страны Центральной Азии. Азербайджан, конечно, приложит усилия, чтобы обеспечить качественную логистику партнерам и в Азии, и в Европе. Но он не позволит ограничивать себя в действиях и в географии. И для чего, собственно, создавать новый маршрут, когда уже существует и действует надежный и проверенный транзитный коридор Восток-Запад через Грузию. Все отработано и отлажено. Недавно Азербайджан завершил модернизацию грузинского участка БТК, Казахстан работает над расширением своих портов и железных дорог, Турция реализует соответствующие проекты на своей территории, Грузия начинает строить глубоководный порт Анаклия с китайцами. Армения в этом отлаженном механизме будет только помехой, потому что не способна к самостоятельным действиям и решениям.

Когда-то от Азербайджана ждали подключения Армении к маршруту нефтепровода БТД, затем Запад отказался инвестировать в железную дорогу БТК, если она объедет Армению, теперь кому-то понадобилось внедрить эту страну в Срединный коридор. Она необходима как некий чип, позволяющий управлять процессами. Это понятно. Непонятно только, зачем самой Армении понадобился этот балаган. Для чего ей американское лоббирование, если Азербайджан еще четыре года назад предложил ей открыть Зангезурский коридор и стать частью маршрута Восток-Запад? Армения, послушав кого-то, отказалась, а теперь из-за океана регулярно доносятся мечты о маршруте через Азербайджан и Армению. Видимо, снова комплексы - Еревану приятнее думать, что открыть очень нужную армянам дорогу Баку заставят Штаты. Но Азербайджан не сделает и шага под давлением. Это всем известно. И еще не факт, что американская сторона имеет в виду именно Зангезурский коридор. Как известно, европейские и американские чиновники не раз заявляли о своей полной поддержке нежизнеспособному пашиняновскому "перекрестку мира". Также напомним, что ранее Никол Пашинян предлагал Азербайджану три пограничных выхода для связи с Нахчываном. Все три непригодны для организации международной логистики, поэтому предложения были отклонены. Но Пашинян, конечно же, продолжает размахивать ими на международных встречах.

Кстати, вопрос Зангезурского коридора поднимался накануне в Тегеране, но с другого бока. На встрече Пашиняна с верховным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи последний заявил, что "Иран считает Зангезурскую дорогу вредной для Армении и тверд в своей позиции".

Чем же так "вреден" Зангезурский коридор для Армении и каким боком этот вопрос вообще касается Ирана? Если коротко, то на эти два вопроса можно ответить, соответственно, "ничем" и "никаким". Тем не менее, именно Иран является главной поддержкой Армении в сопротивлении восстановлению дороги через Мегри, а через этот проект и открытию всех прочих коммуникаций с Азербайджаном. Вопрос Зангезурского коридора тесно связан с вопросом открытия коммуникаций в целом. В начале января, в интервью азербайджанским телеканалам Президент Ильхам Алиев недвусмысленно дал понять, что манипуляции этой темой неприемлемы и Азербайджан будет добиваться своей цели. "Советую армянской стороне не заниматься в этом вопросе манипуляциями. Предложенный ими маршрут из основной части Азербайджана в Нахчыван совершенно непригоден к пользованию. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые... Если упомянутый мною маршрут (Зангезурский коридор) не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте", - заявил глава государства.

Коротко и ясно.

Мотивы Ирана понять не сложно. Он заинтересован, чтобы дорога в Нахчыван прошла по его территории и помогла ему стать частью Срединного коридора. Зангезурский коридор - это конкурент иранскому транзиту. Но наши армянские соседи радуются словам Хаменеи как дети, не осознавая, чего их лишают. Заявлениям О'Брайена армяне тоже рады, но меньше, потому что не понимают, что американский чиновник имел в виду, и боятся ошибиться. Да простят нам наши соседи, но правда в том, что если Америка прикажет, 40 километров рельс будут уложены через Мегри за одну ночь.

Мы тоже не знаем доподлинно, что имел в виду господин О'Брайен. Но мы точно знаем другое: формула "Зангезурский коридор в обмен на что-то" не сработает.

Не утверждаем, что такая формула существует. Хотя...