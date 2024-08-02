Автор: Зульфугар Ибрагимов

В середине июля в Шуше прошел второй Глобальный медиафорум. Его тема звучала так: "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией". Очень актуальная тема для современного мира. А особенно актуальна она для Азербайджана, который практически все годы после восстановления своей независимости был объектом дезинформации. И самое печальное, что этот процесс продолжается. Как сказал, выступая на медиафоруме Президент Ильхам Алиев, "это, к сожалению, уже стало частью нашей жизни. Иногда нас удивляет, что информация, распространяемая об Азербайджане в международных СМИ, соответствует действительности. То есть на протяжении многих лет мы были жертвами манипуляции фактами, ложных нарративов".

Действительно, мы настолько привыкли ко лжи в адрес своей страны, что не верим своим глазам, когда наталкиваемся где-то на объективную информацию. Хотя объективность и честность в донесении информации это и есть совершенно естественная и профессиональная задача медиа.

Президент Института глобальной политики США Паоло фон Ширак назвал дезинформацию эпидемией. "Фейковая информация - это раковая опухоль медиа. Я также сравниваю это с вирусом COVID-19", - заявил он на форуме в Шуше.

К сожалению, опухоль разрастается и дает метастазы. И очень обидно бывает, когда тебя пытаются подставить даже дружественные тебе стороны, от которых такого не ожидаешь.

Все помнят, сколько шума наделала на днях новость о том, что якобы Иран и Армения достигли тайного соглашения о поставках оружия Еревану на сумму 500 миллионов долларов. Распространил ее ресурс Iran international. От азербайджанской стороны ждали бурной реакции на эту "новость", но в Баку промолчали, понимая, что выглядит такая сделка слишком уж нереалистично. И сделанные выводы оказались правильными - вскоре выяснилось, что информация является фейком. А еще точнее - провокацией.

Тот фейк не сработал, и теперь сомнительный ресурс Iran international "радует" читателей, обвиняя Баку в том, что он якобы причастен к гибели лидера ХАМАС. Само собой разумеется, что для этого у сайта нет и быть не может никаких оснований и доказательств, но, как говорится, дурное дело не долгое. Дезинформация запущена и гуляет по недружественным Азербайджану каналам и СМИ. В принципе, то, что кому-то понадобится искать в случившемся в Тегеране "азербайджанский след", было ожидаемо. Ведь Азербайджану пытались приписать и трагическую гибель президента Раиси. Такие безумные версии выдвигались сразу несколькими ресурсами. И сразу подхватывались армянскими и проармянскими медиа.

Создается впечатление, что кому-то очень нужно оттащить друг от друга Азербайджан и Иран, которые недавно восстановили отношения после теракта против азербайджанского посольства. Две недели назад в Тегеране возобновила работу дипмиссия Азербайджана. Отношения вышли из состояния "холодной войны" и начали развиваться. В мае покойный Президент Сейед Ибрахим Раиси вместе с азербайджанским коллегой открывал гидроузлы на реке Араз. Во время этого визита было сделано много знаковых заявлений, обсуждено множество планов. К сожалению, осуществить их иранский политик не сумел. Но новое руководство ИРИ в лице Президента Масуда Пезешкиана не собирается отказываться от них. О чем свидетельствует и телефонный разговор между президентами двух стран, и обсуждения, прошедшие на встрече Масуда Пезешкиана с премьер-министром АР Али Асадовым в Тегеране.

Не будем отрицать, что отношения между двумя странами не всегда были на таком уровне, как сегодня. Был период серьезной конфронтации и явных провокаций с иранской стороны. Но сегодня страны восстановили отношения и, не оглядываясь назад, движутся вперед. Добрые отношения между соседями - это один из важнейших элементов международной политики. Напряженность между Баку и Тегераном негативно влияла на многие процессы. Теперь узел развязан и одной проблемой в регионе стало меньше.

Распространение дезинформации - дело несложное. На примере армянских СМИ можно видеть, как легко рождаются невероятные версии, как ловко подтасовываются факты и публикуются откровенные выдумки. Фейки стали неотъемлемой частью мирового медиа-пространства. Но, как мы отметили выше, очень неприятно, когда вдруг узнаешь, что получил удар в спину оттуда, откуда не ожидал. В данном случае мы говорим... об Израиле. Никогда никто в Азербайджане не мог и предположить, что за "творчеством" Iran international стоит израильская сторона. По некоторым сведениям, это действительно так. Дезинформация касательно Азербайджана распространяется изданием целенаправленно. Цель - выставить Азербайджан в негативном свете в глазах иранской стороны. Только посмотрите, какая картина рисуется - Азербайджан фактически оказывается в роли чуть ли не главного врага Ирана, участвуя во всех провокациях против него и даже на его территории. Наша страна прямо таки исчадие ада.

Все это ложь. А правда заключается в следующем: даже в период конфронтации Азербайджан не сделал ни одного шага, не произнес ни одного слова, которое могло бы реально навредить Ирану. Хотя к его услугам был практически весь коллективный Запад и тот же Израиль. Баку мог присоединиться к давлению на Тегеран и получить за это какие-то преференции, тем более, что основания были - с иранской стороны сыпались откровенные угрозы, а армия Ирана демонстративно отрабатывала форсирование пограничного Араза. Но Азербайджан никогда не сжигает мосты.

Еще много лет назад Баку однозначно заявил, что не позволит использовать свою территорию против Ирана. Сегодня ничего в этой позиции не изменилось. Но изменились геополитические условия. В этих условиях от Азербайджана все чего-то ожидают, и очень заметны попытки втянуть нашу страну в кровавый водоворот. Особенно больно, когда удары приходят оттуда, откуда не ждал. Теперь мы уже и не знаем, кто на самом деле распространял фейки об израильских базах в Азербайджане. Ситуация с Iran international заставляет задуматься.

Очень хотелось бы, чтобы информация об источнике происхождения фейковых новостей в Iran international сама, в свою очередь, оказалась фейком. Поживем - увидим...