Удар в спину:

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В середине июля в Шуше прошел второй Глобальный медиафорум. Его тема звучала так: "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией". Очень актуальная тема для современного мира. А особенно актуальна она для Азербайджана, который практически все годы после восстановления своей независимости был объектом дезинформации. И самое печальное, что этот процесс продолжается. Как сказал, выступая на медиафоруме Президент Ильхам Алиев, "это, к сожалению, уже стало частью нашей жизни. Иногда нас удивляет, что информация, распространяемая об Азербайджане в международных СМИ, соответствует действительности. То есть на протяжении многих лет мы были жертвами манипуляции фактами, ложных нарративов".

Действительно, мы настолько привыкли ко лжи в адрес своей страны, что не верим своим глазам, когда наталкиваемся где-то на объективную информацию. Хотя объективность и честность в донесении информации это и есть совершенно естественная и профессиональная задача медиа.

Президент Института глобальной политики США Паоло фон Ширак назвал дезинформацию эпидемией. "Фейковая информация - это раковая опухоль медиа. Я также сравниваю это с вирусом COVID-19", - заявил он на форуме в Шуше.

К сожалению, опухоль разрастается и дает метастазы. И очень обидно бывает, когда тебя пытаются подставить даже дружественные тебе стороны, от которых такого не ожидаешь.

Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану

Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану

Все помнят, сколько шума наделала на днях новость о том, что якобы Иран и Армения достигли тайного соглашения о поставках оружия Еревану на сумму 500 миллионов долларов. Распространил ее ресурс Iran international. От азербайджанской стороны ждали бурной реакции на эту "новость", но в Баку промолчали, понимая, что выглядит такая сделка слишком уж нереалистично. И сделанные выводы оказались правильными - вскоре выяснилось, что информация является фейком. А еще точнее - провокацией.

Тот фейк не сработал, и теперь сомнительный ресурс Iran international "радует" читателей, обвиняя Баку в том, что он якобы причастен к гибели лидера ХАМАС. Само собой разумеется, что для этого у сайта нет и быть не может никаких оснований и доказательств, но, как говорится, дурное дело не долгое. Дезинформация запущена и гуляет по недружественным Азербайджану каналам и СМИ. В принципе, то, что кому-то понадобится искать в случившемся в Тегеране "азербайджанский след", было ожидаемо. Ведь Азербайджану пытались приписать и трагическую гибель президента Раиси. Такие безумные версии выдвигались сразу несколькими ресурсами. И сразу подхватывались армянскими и проармянскими медиа.

Создается впечатление, что кому-то очень нужно оттащить друг от друга Азербайджан и Иран, которые недавно восстановили отношения после теракта против азербайджанского посольства. Две недели назад в Тегеране возобновила работу дипмиссия Азербайджана. Отношения вышли из состояния "холодной войны" и начали развиваться. В мае покойный Президент Сейед Ибрахим Раиси вместе с азербайджанским коллегой открывал гидроузлы на реке Араз. Во время этого визита было сделано много знаковых заявлений, обсуждено множество планов. К сожалению, осуществить их иранский политик не сумел. Но новое руководство ИРИ в лице Президента Масуда Пезешкиана не собирается отказываться от них. О чем свидетельствует и телефонный разговор между президентами двух стран, и обсуждения, прошедшие на встрече Масуда Пезешкиана с премьер-министром АР Али Асадовым в Тегеране.

Не будем отрицать, что отношения между двумя странами не всегда были на таком уровне, как сегодня. Был период серьезной конфронтации и явных провокаций с иранской стороны. Но сегодня страны восстановили отношения и, не оглядываясь назад, движутся вперед. Добрые отношения между соседями - это один из важнейших элементов международной политики. Напряженность между Баку и Тегераном негативно влияла на многие процессы. Теперь узел развязан и одной проблемой в регионе стало меньше.

Али Асадов встретился с Президентом Ирана - ФОТО

Али Асадов встретился с Президентом Ирана - ФОТО

Распространение дезинформации - дело несложное. На примере армянских СМИ можно видеть, как легко рождаются невероятные версии, как ловко подтасовываются факты и публикуются откровенные выдумки. Фейки стали неотъемлемой частью мирового медиа-пространства. Но, как мы отметили выше, очень неприятно, когда вдруг узнаешь, что получил удар в спину оттуда, откуда не ожидал. В данном случае мы говорим... об Израиле. Никогда никто в Азербайджане не мог и предположить, что за "творчеством" Iran international стоит израильская сторона. По некоторым сведениям, это действительно так. Дезинформация касательно Азербайджана распространяется изданием целенаправленно. Цель - выставить Азербайджан в негативном свете в глазах иранской стороны. Только посмотрите, какая картина рисуется - Азербайджан фактически оказывается в роли чуть ли не главного врага Ирана, участвуя во всех провокациях против него и даже на его территории. Наша страна прямо таки исчадие ада.

Все это ложь. А правда заключается в следующем: даже в период конфронтации Азербайджан не сделал ни одного шага, не произнес ни одного слова, которое могло бы реально навредить Ирану. Хотя к его услугам был практически весь коллективный Запад и тот же Израиль. Баку мог присоединиться к давлению на Тегеран и получить за это какие-то преференции, тем более, что основания были - с иранской стороны сыпались откровенные угрозы, а армия Ирана демонстративно отрабатывала форсирование пограничного Араза. Но Азербайджан никогда не сжигает мосты.

Еще много лет назад Баку однозначно заявил, что не позволит использовать свою территорию против Ирана. Сегодня ничего в этой позиции не изменилось. Но изменились геополитические условия. В этих условиях от Азербайджана все чего-то ожидают, и очень заметны попытки втянуть нашу страну в кровавый водоворот. Особенно больно, когда удары приходят оттуда, откуда не ждал. Теперь мы уже и не знаем, кто на самом деле распространял фейки об израильских базах в Азербайджане. Ситуация с Iran international заставляет задуматься.

Очень хотелось бы, чтобы информация об источнике происхождения фейковых новостей в Iran international сама, в свою очередь, оказалась фейком. Поживем - увидим...