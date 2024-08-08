Названо число вынужденных переселенцев, которые на выборах в парламент будут голосовать в разных регионах Азербайджана

На выборах в парламент около 400 тысяч вынужденных переселенцев по-прежнему будут голосовать в различных регионах Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях созданы 34 постоянных избирательных участка.

"В этих районах очень быстро идут восстановительные работы. Но эти территории заминированы, что становится причиной гибели большого числа наших граждан в результате взрывов мин, однако мир об этом молчит", - добавил Панахов.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!