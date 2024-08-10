Индии выгоднее углублять отношения с Азербайджаном, чем вооружать нищую Армению

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Армения ведет мирные переговоры с Азербайджаном, но в тени продолжает стремительно вооружаться. Официальный Ереван за прошедший период закупил у Франции многоцелевую бронетехнику "Бастион" производства компании "Acmat". Кроме того, расширено военное сотрудничество с США и Индией.

Несколько дней назад два военных самолета американцев доставили в Армению оружие и личный состав, обеспечив армян снайперскими винтовками, приборами ночного видения, средствами связи, бронежилетами, мини-дронами и минами. Кроме того, США отправили на границу Армении с Ираном адаптированное оружие и боеприпасы, а также устройства для отслеживания траекторий иранских ракет. Армения также приобрела ракетную систему "Pinaka" индийского производства.

В настоящее время армянские власти стремятся приобрести системы противовоздушной обороны "Akash 1S" к концу 2024 года. Эти системы обороны способны защищать от реактивных снарядов, ракет и дронов. "Akash 1S" имеет потенциал для нейтрализации воздушных целей, таких как боевые самолеты, управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты, в радиусе от 4 до 25 км.

Отметим, что Армения является крупнейшим импортером оружия из Индии. Оборот торговли оружием составляет около 600 миллионов долларов.

Почему Индия заинтересована в военном сотрудничестве с Арменией?

Известно, что Пакистан и Индия уже много лет находятся в состоянии конфликта. В то же время, Азербайджан и Пакистан имеют тесные военные, политические и экономические отношения. Вполне логично, что в основе индийско-армянского сближения лежит ревнивый подход к азербайджано-пакистанским отношениям.

Индия только начинает выходить на мировой рынок вооружений. Нью-Дели был крупнейшим экспортером оружия в мире в период с 2018 по 2022 годы, однако, по большей части, индийское оружие является мусором по сравнению с тем, что имеется у Азербайджана. Нью-Дели использует Ереван для пиара своего оружия, ибо страна заинтересована в том, чтобы это оружие использовалось в активных боевых действиях, так как именно в условиях боевых действий интерес к новым видам оружия возрастает, и государства начинают проявлять интерес к таким вооружениям.

Естественно, в период, когда мирный процесс активно продолжается, вооружение Армении в интересах Индии является одним из факторов, усиливающих напряженность в регионе. В целом, поддержка Индии вдохновляет Армению на реванш, что представляет собой серьезную угрозу для мира на Южном Кавказе.

Индия наносит удар по отношениям с Азербайджаном

Известно, что одним из основных покупателей азербайджанской нефти является Индия.

Кроме того, основная часть транспортного коридора Север-Юг, начинающегося в Индии, проходит по территории Азербайджана. Этот коридор имеет жизненно важное значение для Индии, экономика которой быстро развивается.

По этой причине Индия должна быть заинтересована в развитии экономических и политических связей с Азербайджаном. Однако Нью-Дели ведет совершенно противоположную политику. В целом, торговля оружием между Индией и Арменией не только усиливает реваншистские настроения в регионе, но и подрывает здоровые отношения между двумя странами, снижая уровень доверия. Усиление связей с Азербайджаном принесет Индии больше выгод, чем поддержка Армении через продажу оружия, и сохранит её международную репутацию. Продавая оружие Армении, Индия рискует быть воспринятой как страна, способствующая эскалации конфликта, что может осложнить её позиции. Кроме того, такое действие может поставить под угрозу долгосрочные стратегические интересы Индии в регионе, включая доступ к ресурсам и транзитным маршрутам. В итоге, Индии следует сосредоточиться на укреплении сотрудничества с Азербайджаном и избегать шагов, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе.