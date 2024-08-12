Азербайджан укрепляет свой глобальный авторитет

Парламентские выборы в Азербайджане имеют как национальное, так и региональное влияние.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил член правления Фонда Джеймстаун Мэтью Брайза в своем заявлении Независимому медиа-центру Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана "Выборы 2024".

Напомнив, что внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент), которые пройдут 1 сентября, пройдут на всей территории Азербайджана, международный эксперт отметил, что выборы важны для демократического развития каждой страны и в некоторых случаях имеют региональное влияние.

"В сентябре прошлого года Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет. Проведя быстрые и успешные мероприятия, он устранил факторы, создающие постоянную угрозу территориальной целостности страны. Безусловно, этот фактор значительно повысил значимость предстоящих в Азербайджане парламентских выборов.

Проведение выборов накануне COP29 еще больше укрепит глобальный авторитет Азербайджана. Я приветствую этот процесс", - добавил М.Брайза.

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