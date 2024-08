Долой безнаказанность: почему американские издания молчат о военных преступлениях Армении?

Автор: Байрам Эльшадов

Журнал The New Yorker обнародовал фотографии, сделанные американскими морпехами на месте убийства 24 мирных жителей в иракском городе Хадита в 2005 году. Военное командование США много лет скрывало эти снимки от общественности, несмотря на проводившееся расследование и судебное разбирательство. Публикация фотографий стала возможной после того, как команда расследовательского подкаста In the Dark вместе с семьями погибших выиграла суд у американских властей. Ни один из морпехов, обвиненных в убийствах иракцев в Хадите, не был приговорен к тюремному заключению.

Конечно, нельзя замалчивать военные преступления, они не имеют срока давности. Нельзя останавливаться в правосудии, когда речь идет о преступлениях против человечности. Те, кто совершил военные преступления, не должны спокойно жить обычной жизнью и должны быть наказаны.

Но в то же время возникает вопрос - почему The New Yorker и другие американские издания молчат о военных преступлениях Армении? Прошло уже 32 года со дня совершения одного из самых кровавых преступлений против человечества - Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.

Однозначно, Ходжалинский геноцид является составной частью системной и заранее спланированной политики террора армян против азербайджанцев. Потому что они начали эту политику террора задолго до совершения Ходжалинского геноцида - с 1987 года. Сначала они начали притеснять азербайджанцев административными методами в Ханкенди и Ереване. На дальнейшем этапе армяне, еще больше расширив свои претензии, начали организовывать там вооруженные нападения на дома азербайджанцев. В результате западные азербайджанцы были депортированы со своих родных земель. Затем нападения вооруженных армян на безоружных азербайджанцев стали еще более интенсивными.

Армянские головорезы совершили невиданные преступления в селе Баганис Айрым Газахского района, граничащего с Арменией. Затем во время оккупации азербайджанских сел Имарет-Гарвенд, Туг, Салакетин, Ахуллу, Ходжавенд, Джамилли, Набилер, Мешали, Гасанабад, Керкиджахан, Гайбалы, Малыбейли, Юхары и Ашагы Гушчулар, Гарадаглы в Карабахе часть мирного населения этих населенных пунктов была убита армянами с особой жестокостью по заранее разработанному плану. 17 февраля 1992 года армянами были совершены массовые убийства азербайджанцев в селе Гарадаглы Ходжавендского района, в апреле 1992 года - в селе Агдабан Кяльбаджарского района, в августе - в селе Баллыгая Геранбойского района, в апреле 1993 года - в селе Башлыбель Кяльбаджарского района. То есть армяне систематически совершали преступления против азербайджанского народа в конце 80-х - начале 90-х годов.

Власти Армении оказывали особую финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, проливавшим кровь азербайджанцев. В последующие периоды должностные лица Армении и сами признавали совершение преступлений против азербайджанцев. Армянский писатель, ходжалинский палач Зорий Балаян в своей книге "Возрождение души нашей", опубликованной в 1996 году, оправдывает Ходжалинский геноцид и с гордостью признает, что в этом городе был осуществлен геноцид азербайджанцев: "Когда мы с Хачатуром вошли в один из захваченных домов, наши солдаты прибили гвоздями одного 13-летнего турка к окну. Чтобы ребенок не кричал, Хачатур засунул ему в рот отрезанную грудь его матери. Затем я содрал кожу 13-летнего турка на животе, голове и груди. Я посмотрел на часы, через 7 минут ребенок умер от боли и потери крови. Мой дух был переполнен радостью. Затем Хачатур расчленил труп убитого ребенка и бросил его собакам, которые одних корней с ним. Вечером мы сделали то же самое еще с 3 детьми турок. Я выполнил свой долг, как человек, любящий армян. Я знал, что каждый армянин будет гордиться нашими действиями".

Идеология армянских властей оставалась прежней и во время Второй карабахской войны. Бомбардировка мирных жителей Гянджи, Барды, Мингячевира и других наших городов во время 44-дневной войны была ни чем иным как политикой террора против азербайджанского народа, которая продолжается по сей день.

Сегодня Армения проводит политику "минного террора" против Азербайджана. Несмотря на то, что со времени сокрушительного поражения армян на поле боя прошло более двух лет, они не передают Азербайджану точные карты минных полей. В результате жертвами минного террора становятся гражданские лица в Ходжавенде, Тертере, Физули, Агдаме и других районах.

Террористическая политика Армении в отношении Азербайджана продолжалась на протяжении всех периодов. Армяне, проникавшие в конце 80-х годов в дома безоружного азербайджанского населения в Ханкенди и Западном Азербайджане и совершавшие там террор, начали проводить оккупационную политику в начале 90-х годов. В последующие периоды они продолжали политику террора, обстреливая мирное население, проживающее на армяно-азербайджанской границе и в прифронтовой зоне. А сейчас они продолжают свою террористическую политику в форме "минного террора".

Основанная на терроре государственная политика Армении является главной угрозой миру в регионе. Исполнение преступных приказов - это такое же участие в преступлении. Участники массовых расстрелов гражданского населения, женщин, стариков, детей не могли не понимать, что творят жестокое беззаконие. Имеет ли смысл сегодня, спустя многие десятилетия вершить правосудие? Ответ однозначный - да. Если преступники так и останутся без наказания, это оскорбит память тех, кто погиб, кто был замучен и убит. Правосудие должно выступать инструментом охраны памяти и совести поколений.

Если бы The New Yorker и другие американские издания уделяли хотя бы минимальное количество времени на совершенные армянскими карателями зверства, то правосудие настигло бы военных преступников намного быстрее. Остается надеяться, что у руководства вышеупомянутых СМИ возобладает здравый смысл.