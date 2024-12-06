Как уничтожались азербайджанские мечети в Иреване

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи попался на искажении истории.

С оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Франция снова стала объектом собственных провокационных действий в регионе. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Некоторое время назад посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи опубликовал на своем профиле в соцсети X пост о том, что Голубая мечеть, одна из архитектурных жемчужин Азербайджана, якобы принадлежит персидской архитектуре. Эта информация даже стала центром общественного осуждения, ибо французский посол искажает историю и факты.

Вопрос не остался незамеченным. Авторитетное израильское издание The Jerusalem Post в своей статье показало, что Декоттиньи не знает историю.

В предыдущей статье, опубликованной в Azernews, была предоставлена обширная информация об истории мечети. Редакция рассказала, как армяне пытались исказить и стереть исторические факты.

Преследуя цель стереть азербайджанское наследие в Армении, эти мечети были переименованы в персидские мечети. До вторжения Российской империи в современную Армению регион был известен как Иреванское ханство. Как упоминалось в статье Azernews, Иреванское ханство было полунезависимым городом-государством, связанным с Иранской империей, которым правила азербайджанская династия. После вторжения в 1828 году Российская империя поселила армян из Ирана, а затем из Османской империи в регионе, чтобы создать христианский анклав внутри мусульманской общины. Этот анклав в конечном итоге превратился в современную Армению.

Кроме того, в 1980-х годах, в советское время, более 250 000 азербайджанцев составляли вторую по величине этническую группу после армян в стране. Однако Армения стремилась захватить дополнительные территории, в частности Карабах, у Азербайджана под видом самоопределения. Азербайджанцы в Армении представляли собой самую большую проблему для этой цели, поскольку они могли потребовать такое же право на самоопределение. Чтобы решить эту проблему, Армения в период с октября 1987 года по середину февраля 1988 года принудительно депортировала из страны всех азербайджанцев, а также курдов-мусульман. После этих депортаций армянские жители Карабаха начали протесты в Ханкенди, которые переросли в полномасштабную войну.

Что касается поста The Jerusalem Post, то публикация затрагивает точные факты из статьи известного израильского ученого Мордехая Кедара: Посол Франции вызывает возмущение поддержкой персидской гегемонии в Армении.

"Голубая мечеть в Ереване была построена азербайджанцами, и попытки французского посла изобразить мечеть как "персидскую" демонстрируют поддержку Францией персидского колониализма в регионе", - отметили в Jerusalem Post.